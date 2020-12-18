Fenerbahçe'nin Gaziantep maçı kadrosu açıklandı!

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak olan Fenerbahçe'de maç kadrosu açıklandı.



Sarı - lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mauricio Lemos, Mbwana Samatta, Diego Perotti, Enner Valencia ve Tolga Ciğerci kadroda yer almadı. Kırmızı kart cezalısı Altay Bayındır da Antep deplasmanına götürülmeyen isimler arasında yer aldı.



Karacabey Belediyespor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Jose Sosa ise maç kadrosuna dahil edildi.



Ozan ve Pelkas sınırda



Fenerbahçe'de 2 oyuncu ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Sezon başından itibaren orta sahadaki mücadeleleriyle göz dolduran Ozan Tufan ile Dimitris Pelkas'ın 3'er sarı kartı bulunuyor.



Bu isimler, Gaziantep FK karşısında sarı kart görmesi durumunda Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.



