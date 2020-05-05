Fenerbahçe'nin eski gözdesi, kulübünden ayrıldı!

Fransa Ligue 1 takımlarından Nice, sol bek oyuncusu Riza Durmisi ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Ocak ayı transfer döneminde İtalya Ligi Serie A ekibi Lazio'dan kiralık olarak transfer edilen Durmisi'nin Lazio'ya geri döneceği belirtildi.
Fransız ekibinden yapılan açıklamada, "Ocak ayı transfer döneminde Lazio'dan kiralanan Rıza Durmisi'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kulübümüz, sol bek oyuncusu için satın alma opsiyonunu kullanmamayı tercih etti. Danimarkalı futbolcu, kulübümüzde kendisine verilen fırsatlar için zarif bir şekilde teşekkür etti ve iyi dileklerini iletti." ifadeleri kullanıldı.
FENERBAHÇE'NİN GÖZDESİYDİ
26 yaşındaki futbolcu, devre arasında Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
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Ocak ayı transfer döneminde İtalya Ligi Serie A ekibi Lazio'dan kiralık olarak transfer edilen Durmisi'nin Lazio'ya geri döneceği belirtildi.
Fransız ekibinden yapılan açıklamada, "Ocak ayı transfer döneminde Lazio'dan kiralanan Rıza Durmisi'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kulübümüz, sol bek oyuncusu için satın alma opsiyonunu kullanmamayı tercih etti. Danimarkalı futbolcu, kulübümüzde kendisine verilen fırsatlar için zarif bir şekilde teşekkür etti ve iyi dileklerini iletti." ifadeleri kullanıldı.
FENERBAHÇE'NİN GÖZDESİYDİ
26 yaşındaki futbolcu, devre arasında Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın