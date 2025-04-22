Fenerbahçeli küçük Jasikevicius Balıkesir'de parkede

Fenerbahçe Beko'nun başarılı çalıştırıcısı Sarunas Jasikevicius'un oğlu Lukas Jasikevicius da sarı-lacivertli formayı giyiyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçeli küçük Jasikevicius Balıkesir'de parkede
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Nisan 2025 13:34
Basketbol Süper Ligi'nde liderliği garantileyen, EuroLeague'de de normal sezonu ikinci sırada tamamlayıp Play-Off'ta Paris ile eşleşen Fenerbahçe Beko'nun başarılı çalıştırıcısı Sarunas Jasikevicius'un oğlu Lukas Jasikevicius da sarı-lacivertli formayı giyiyor.

Balıkesir'de başlayan Küçükler Türkiye Şampiyonası'nda Fenerbahçe'nin Litvanyalı Antrenörü Sarunas Jasikevicius'un oğlu Lukas Jasikevicius da sarı-lacivertililerin küçük takımında oynuyor.

Jasikevicius, 2011'de basketbolcu olarak görev yaptığı Fenerbahçe'yi antrenör olarak yıllar sonra ligde ve Avrupa'da zirveye taşırken, 2012 doğumlu oğlu da babası gibi aynı kulüpte formayı sırtına geçiriyor.
EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery