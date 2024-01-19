Fenerbahçeli Fred'in oğlu oldu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred Rodrigues'in oğlu oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçeli Fred'in oğlu oldu
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19 Ocak 2024 00:09
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred Rodrigues'in oğlu oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fred'in eşi Monique Rodrigues, İstanbul'da doğum yaptı. Çift, yeni doğan bebeklerine Bento ismini verdi.

Fenerbahçe Kulübü, Fred ve eşi Moniquie Rodrigues'i tebrik ederken, yeni doğan Bento'ya sağlıklı bir ömür diledi.



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