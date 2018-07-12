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Fenerbahçe'den Max Meyer harekatı!

8 numara arayan Fenerbahçe, bonservisi elinde olan Max Meyer ile masaya oturdu... Comolli, Alman yıldıza Fenerbahçe'nin projesini anlatıp, parasal konuları masaya yatırdı... Meyer düşünmek için süre istedi.

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe'den Max Meyer harekatı!
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12 Temmuz 2018 06:30
Jack Wilshere'in Wast Ham United'a imza atmasının ardından yeniden 8 numara arayışlarına başlayan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi...

Sarı-Lacivertliler, İngiliz yıldız gibi bonservisi elinde olan ve birçok Avrupa devini peşinden koşturan Max Meyer'le masaya oturdu. Takımın İsviçre'deki kampına katılmayan sportif direktör Damien Comolli'nin Almanya'ya geçtiği ve genç yıldızla görüştüğü öğrenildi. Comolli'nin Meyer'e Fenerbahçe'nin projelerini anlattığı ve parasal konuların masaya yatırıldığı belirlendi.

ÖNEMLİ MESAFE KAT EDİLDİ

Meyer'in yapılan tekliften çok etkilendiği ancak düşünmek için süre istediği ifade edildi. Başta Marsilya, Dortmund ve Leipzig olmak üzere birçok takımdan resmi teklif alan 22 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye gelmeye soğuk baktığı iddia ediliyordu. Ancak Comolli'nin yapılan görüşmede önemli bir mesafe kat ettiği de öğrenildi.

WİJNALDUM'A NEWCASTLE KANCASI

Fenerbahçe'nin 8 numara adaylarından biri olan Georginio Wijnaldum'a talip çıktı. Liverpool'dan ayrılma kararı aldığı konuşulan Hollandalı yıldıza eski takımı Newcastle United teklif yaptı. Kulüpler arasında görüşmelerin sürdüğü gelen bilgiler arasında..



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