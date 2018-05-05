Fenerbahçe'den Brezilya harekatı! 4 isim...

İLGİLİ VİDEO

Yeni sezonda hem Süper Lig hem de Avrupa'da çok iddialı olacak bir kadro kurmak isteyengözünü Brezilya pazarına dikti...Sarı-Lacivertililer hem daha az maliyetli olmaları hem de gelecekte para kazandırma potansiyelleri nedeniyle rotasını Güney Amerika'ya çevirdi. Alınan bilgilere göre bir süredir Brezilya'da çalışmalar scout ekibi geçtiğimiz günlerde yönetime raporunu sundu.Scout ekibinin 4 oyuncu üzerinde durduğu öğrenildi. Bu isimlerin Gremio formasını giyen Everton ile Ramiro, Flamengo'dan Willian Arao ve Sao Paulo'dan Marcos Guilherme olduğu belirlendi. 22 yaşındaki Everton, her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda oynayabiliyor. 24 yaşındaki Ramiro sağ kanatta ve orta alanın ortasında görev yapıyor. 25 yaşındaki Willian Arao 8 numara, 22 yaşıdaki Guillerme ise sol kanat oyuncusu.Yönetim bu isimleri teknik heyetle birlikte değerlendirecek. Ardından öncelik sırasına göre hem futbolcular hem kulüplerle transfer pazarlıklarına start verilecek.Fenerbahçe'nin listesine aldığı 4 Brezilyalı birçok Avrupa kulübünün de radarında. Yönetim bu yüzden elini çabuk tutacak.Brezilya'dan 4 önemli genç ismi transfer gündemine alan Fenerbahçe'nin işi kolay olmayacak... Çünkü Avrupa'dan birçok önemli kulüp de Brezilyalı yıldızları da radarında tutuyor. Sarı-Lacivertli yönetim bu nedenle elini çabuk tutmak istiyor. Resmi görüşmelerin kısa sürede başlaması bekleniyor.