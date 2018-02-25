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Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi

Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, kritik Beşiktaş derbisinde hastalığı nedeniyle ilk 11'de görev alamadı. Aykut Kocaman, kaleyi Kameni'ye verdi.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
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25 Şubat 2018 18:09
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki dev maçta sürpriz yaşandı.

Hafta içinde midesinde problem yaşayan Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel'e, Beşiktaş maçının ilk 11'inde yer almadı ve yedek kulübesinde görev verildi.

Fenerbahçe'de kaleyi, sezon başında transfer edilen Carlos Kameni devraldı. Kameni geçtiğimiz hafta Alanyaspor maçında da kalede yer almış ve 3-0 kazanılan mücadelede kalesinde başarılı bir performans sergilemişti.

AYKUT KOCAMAN: "RAHATSIZLIK YOK, TERCİH"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Volkan Demirel'in rahatsızlığının geçtiğini belirtirken, "Volkan ile ilgili rahatsızlık devam etmiyor, geçtiğimiz haftanın devamı olarak bu hafta böylesinin daha olumlu olduğu, kendi kriterlerim içinde daha doğruydu." ifadelerini kullandı.

MATHIEU VALBUENA KULÜBEDE

Öte yandan Fenerbahçe'de bu sezon oynayıp oynamaması çok tartışılan Mathieu Valbuena, Beşiktaş derbisine yedek kulübesinde yer aldı.

Aykut Kocaman'ın forvet tercihi de, son haftalarda yükselişe geçen Fernandao oldu.

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