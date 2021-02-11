Fenerbahçe'de Jose Sosa'nın 82 günlük hasreti

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la olan sözleşmesi sona erdikten sonra büyük umutlarla kadrosuna kattığı Jose Sosa son günlerde en çok eleştirilen isimlerin başında geliyor.



KÖTÜ PERFORMANS RAKAMLARA YANSIDI



Sezona flaş bir giriş yapan ancak daha sonra büyük bir düşüş yaşayan Arjantinli yıldızın kötü performansı rakamlara da yansıdı.



Kendisine büyük ihtiyaç duyulan kritik Galatasaray derbisi ve kupadaki Başakşehir maçlarında sahada hiç sorumluluk almayan Jose Sosa uzun bir süredir takıma skor katkısı veremiyor.



SON GOLÜ 21 KASIM 2020'DE



Son olarak 21 Kasım 2020'de Gençlerbirliği ile başkentte oynanan ve 4-1 kazanılan maçta gol atan 35 yaşındaki futbolcu ardından derin bir uykuya geçti.



O tarihten bu yana ne gol atabilen ne de asist yapabilen Jose Sosa tam 82 gündür tabelaya etki edemedi. Bu süreçte 3 maçı sakatlık, 1 maçı da gıda zehirlenmesi nedeniyle kaçıran tecrübeli yıldız oynadığı maçlarda da çok etkisiz bir görüntü çizdi..



Sosyal medyada taraftarlardan da yoğun eleştiri alan Sosa ile sezon sonunda yolların ayrılacağı konuşuluyor..



