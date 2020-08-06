Fenerbahçe, yeni sezon formasını Mert Hakan'la açıkladı!

Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği çubuklu forması açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe, yeni sezon formasını Mert Hakan'la açıkladı!
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06 Ağustos 2020 14:43
Fenerbahçe, yeni sezonda giyeceği çubuklu formasını transferle birlikte açığa çıkardı.

Sarı - lacivertliler, Mert Hakan Yandaş transferinin açıklamasında oyuncuya yeni sezon iç saha formasını giydirerek iki haberi birden vermiş oldu.

Fenerbahçe'nin yeni sezon forması kısa sürede büyük ilgi gördü.






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