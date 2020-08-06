Fenerbahçe, yeni sezon formasını Mert Hakan'la açıkladı!

Fenerbahçe, yeni sezonda giyeceği çubuklu formasını transferle birlikte açığa çıkardı.
Sarı - lacivertliler, Mert Hakan Yandaş transferinin açıklamasında oyuncuya yeni sezon iç saha formasını giydirerek iki haberi birden vermiş oldu.
Fenerbahçe'nin yeni sezon forması kısa sürede büyük ilgi gördü.
Sarı - lacivertliler, Mert Hakan Yandaş transferinin açıklamasında oyuncuya yeni sezon iç saha formasını giydirerek iki haberi birden vermiş oldu.
Fenerbahçe'nin yeni sezon forması kısa sürede büyük ilgi gördü.