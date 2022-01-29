Fenerbahçe'ye yeni Eljif Elmas: Elezi!

Fenerbahçe, Shkendija forması giyen Makedon sağ açık Dashmir Elezi için teklifini yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe'ye yeni Eljif Elmas: Elezi!
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29 Ocak 2022 11:01
Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ını buldu.

Sarı-lacivertlilerin, Makedon ekibi Shkendija'nın formasını giyen Dashmir Elezi için harekete geçtiği belirtildi. 17 yaşındaki oyuncu, The Guardian'ın "Wonderkid" (Harika çocuk) listesinde de yer alıyordu.

Fenerbahçe'nin Elezi için kulübüne 600 bin Euro nakit ve bir sonraki satıştan da yüzde 30 pay teklif ettiği belirtildi. 

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