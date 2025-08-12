Fenerbahçe'ye Real Madrid'in kalecisi!

Hırvat eldiven Dominik Livakovic ile yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe, Real Madrid'in Ukraynalı kalecisi Andriy Lunin'in sözleşme şartlarını sorduğu belirtildi.
F.BAHÇE KİRALIK İSTİYOR
Sarı-lacivertliler, 2030 yılına kadar kontratı olan 26 yaşındaki kaleciyi kiralamak istiyor. Lunin'in 18 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.
Ukraynalı kaleci, geçtiğimiz sezon Real Madrid formasını 12 maçta giydi. Bu maçlarda 19 gol yiyen Lunin, 4 karşılaşmada kalesini gole kapattı.
DIMITRIEVSKI İDDİASI!
Matteo Moretto'nun edindiği bilgilere göre; Fenerbahçe, Valencia kalecisi Stole Dimitrievski ile ilgileniyor. Kuzey Makedonyalı oyuncunun, Valencia ile 1 yıllık sözleşmesi kaldı.
F.BAHÇE KİRALIK İSTİYOR
Sarı-lacivertliler, 2030 yılına kadar kontratı olan 26 yaşındaki kaleciyi kiralamak istiyor. Lunin'in 18 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.
Ukraynalı kaleci, geçtiğimiz sezon Real Madrid formasını 12 maçta giydi. Bu maçlarda 19 gol yiyen Lunin, 4 karşılaşmada kalesini gole kapattı.
DIMITRIEVSKI İDDİASI!
Matteo Moretto'nun edindiği bilgilere göre; Fenerbahçe, Valencia kalecisi Stole Dimitrievski ile ilgileniyor. Kuzey Makedonyalı oyuncunun, Valencia ile 1 yıllık sözleşmesi kaldı.