12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
0-052'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Fenerbahçe'ye Real Madrid'in kalecisi!

Fenerbahçe, Real Madrid'in Ukraynalı kalecisi Andriy Lunin'in sözleşme şartlarını sorduğu belirtildi. Sarı-lacivertliler, Ukraynalı kaleciyi kiralamak istiyor.

calendar 12 Ağustos 2025 08:38 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2025 11:17
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'ye Real Madrid'in kalecisi!
Hırvat eldiven Dominik Livakovic ile yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe, Real Madrid'in Ukraynalı kalecisi Andriy Lunin'in sözleşme şartlarını sorduğu belirtildi.

F.BAHÇE KİRALIK İSTİYOR

Sarı-lacivertliler, 2030 yılına kadar kontratı olan 26 yaşındaki kaleciyi kiralamak istiyor. Lunin'in 18 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.


Ukraynalı kaleci, geçtiğimiz sezon Real Madrid formasını 12 maçta giydi. Bu maçlarda 19 gol yiyen Lunin, 4 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

DIMITRIEVSKI İDDİASI!

Matteo Moretto'nun edindiği bilgilere göre; Fenerbahçe, Valencia kalecisi Stole Dimitrievski ile ilgileniyor. Kuzey Makedonyalı oyuncunun, Valencia ile 1 yıllık sözleşmesi kaldı.

 

 


  
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
