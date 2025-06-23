Fenerbahçe'ye gençlik aşısı! Yabancı kuralına göre iki isim

Fenerbahçe, 2025-26 sezonu öncesinde yürürlüğe giren yeni yabancı kuralı doğrultusunda kadrosunu genç yeteneklerle güçlendirmek için harekete geçti.
GALATASARAY'A KARŞI OYNAMIŞTI
AZ Alkmaar forması giyen 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ernest Poku, sarı-lacivertli takımın dikkatini çekti. UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray karşısında forma giyen topçu 17 resmi maçta 4 asist yaptı.
Kolombiya'nın Junior FC takımında forma giyen Jordan Barrera da Fenerbahçe'nin radarındaki genç yıldız adayları arasında yer alıyor.
Sarı-lacivertli yönetim iki genç topçu için önümüzdeki günlerde girişimlere başlayacak.
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