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Fenerbahçe'ye gençlik aşısı! Yabancı kuralına göre iki isim

Yabancı kuralındaki değişiklikle genç isimlere yönelen Fenerbahçe, AZ Alkmaar'ın 2004 doğumlu kanat oyuncusu Ernest Poku ve Junior FC'den 2006 doğumlu Jordan Barrera için harekete geçti.

calendar 23 Haziran 2025 12:58
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'ye gençlik aşısı! Yabancı kuralına göre iki isim
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Fenerbahçe, 2025-26 sezonu öncesinde yürürlüğe giren yeni yabancı kuralı doğrultusunda kadrosunu genç yeteneklerle güçlendirmek için harekete geçti.

GALATASARAY'A KARŞI OYNAMIŞTI

AZ Alkmaar forması giyen 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ernest Poku, sarı-lacivertli takımın dikkatini çekti. UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray karşısında forma giyen topçu 17 resmi maçta 4 asist yaptı. 

Kolombiya'nın Junior FC takımında forma giyen Jordan Barrera da Fenerbahçe'nin radarındaki genç yıldız adayları arasında yer alıyor.

Sarı-lacivertli yönetim iki genç topçu için önümüzdeki günlerde girişimlere başlayacak. 


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