Fenerbahçe yardımcı antrenörü Tomas Masiulis, Zalgiris Kaunas'ta

Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Sarunas Jasikevicius'un yardımcılığını yapan Tomas Masiulis, Zalgiris Kaunas'ın yeni başantrenörü oldu.



Litvanyalı çalıştırıcı, kariyerinde ilk kez bir EuroLeague takımının başında görev alacak.



Zalgiris'in resmi hesabından yapılan açıklamaya göre Tomas Masiulis ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.



