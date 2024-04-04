Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez transferde rakip

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olan ve aynı zamanda gelecek sezonun çalışmalarına devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez de transferde karşı karşıya geldi.
SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
Fransız basınında çıkan haberlere göre Galatasaray ve Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Pape Gueye için harekete geçti.
Marsilya ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve takımın yaptığı sözleşmeyi beğenmeyen 25 yaşındaki Fransız orta saha gelen tekliflere sıcak bakıyor.
Haberin detaylarında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra Brentford, Fulham, Nottingham Forest, Burnley ve Monaco'nunda yıldız oyuncuyla ilgilendiği söylendi.
8 MAÇA ÇIKTI
Sezon başında kiralık olarak Sevilla'ya giden fakat devre arasında Marsilya'ya geri dönen Pape Gueye, Fransız temsilcisiyle 8 resmi maça çıkarken bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.
SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
Fransız basınında çıkan haberlere göre Galatasaray ve Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Pape Gueye için harekete geçti.
Marsilya ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve takımın yaptığı sözleşmeyi beğenmeyen 25 yaşındaki Fransız orta saha gelen tekliflere sıcak bakıyor.
Haberin detaylarında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra Brentford, Fulham, Nottingham Forest, Burnley ve Monaco'nunda yıldız oyuncuyla ilgilendiği söylendi.
8 MAÇA ÇIKTI
Sezon başında kiralık olarak Sevilla'ya giden fakat devre arasında Marsilya'ya geri dönen Pape Gueye, Fransız temsilcisiyle 8 resmi maça çıkarken bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.
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