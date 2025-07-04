Fenerbahçe ve Beşiktaş'a Anguissa'dan kötü haber!

Napoli forması giyen Andre Zambo Anguissa için Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kötü haber geldi.
Beşiktaş'ın oyuncu için Napoli'ye farklı zamanlarda sunduğu tekliflerin reddedilmesinin ardından Fenerbahçe, orta saha oyuncusunun transferini Sebastian Szymanski + para formülü ile bitirmeyi planlıyordu.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Serie A ekibi, 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu kullanma kararı aldı.
Sözleşmesi böylelikle Haziran 2027'ye kadar uzatılan Anguissa, geçtiğimiz sezonu 37 maçta 6 gol/5 asist istatistikleri ile tamamlamıştı.
Beşiktaş'ın oyuncu için Napoli'ye farklı zamanlarda sunduğu tekliflerin reddedilmesinin ardından Fenerbahçe, orta saha oyuncusunun transferini Sebastian Szymanski + para formülü ile bitirmeyi planlıyordu.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Serie A ekibi, 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu kullanma kararı aldı.
Sözleşmesi böylelikle Haziran 2027'ye kadar uzatılan Anguissa, geçtiğimiz sezonu 37 maçta 6 gol/5 asist istatistikleri ile tamamlamıştı.