Fenerbahçe ve Beşiktaş'a Anguissa'dan kötü haber!

Napoli, Kamerunlu orta saha oyuncusu Andre Zambo Anguissa'nın sözleşmesinde bulunan 1 yıllık opsiyonu kullanma kararı aldı.

calendar 04 Temmuz 2025 12:18
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe ve Beşiktaş'a Anguissa'dan kötü haber!
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Napoli forması giyen Andre Zambo Anguissa için Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kötü haber geldi.

Beşiktaş'ın oyuncu için Napoli'ye farklı zamanlarda sunduğu tekliflerin reddedilmesinin ardından Fenerbahçe, orta saha oyuncusunun transferini Sebastian Szymanski + para formülü ile bitirmeyi planlıyordu.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Serie A ekibi, 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu kullanma kararı aldı.

Sözleşmesi böylelikle Haziran 2027'ye kadar uzatılan Anguissa, geçtiğimiz sezonu 37 maçta 6 gol/5 asist istatistikleri ile tamamlamıştı.

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