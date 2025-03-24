Fenerbahçe vazgeçmeye hazır; Edin Dzeko

Geldiği günden bu yana taraftarların sevgisini kazanan Edin Dzeko, sezon sonunda zor bir kararın eşiğine gelecek.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sözleşmesi sona erecek olan 39 yaşındaki oyuncu, kariyerine en az bir sezon daha futbolcu olarak saha içinde devam etmek istiyor. Yıllık 4.2 milyon Euro alan oyuncu ile Fenerbahçe yönetimi 1 sezon daha imza atmak için nabız yoklarken ligin bitiminin ardından son karar verilecek.
Fenerbahçe, sezonun sonundaki duruma göre Dzeko'ya tekliften de vazgeçebilecek bir noktada.
FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKLİFİ
Ancak Boşnak futbolcuya başka öneriler de bulunuyor. Sarı-lacivertli yönetim, Dzeko'nun 4.2 milyon Euro'luk ücretinden büyük bir indirim yapmasını da isterken 3 milyon Euro seviyelerinde bir teklifte bulunacak.
YENİ ROTA, YENİ KITA
Dzeko'ya Fenerbahçe'nin yanı sıra başka talipler de bulunuyor. Ülkesinden gelen teklifleri maddi olarak son sıralara bırakan Dzeko'nun aklını çelebilecek öneriler ise ABD'den var.
İstanbul'daki hayatından ailesiyle beraber çok mutlu olan ve Fenerbahçe'nin resmi teklifini bekleyecek olan deneyimli forvet, ayrılmak istemese de mali olarak arada büyük bir fark oluşursa MLS kulüplerinden gelen kontratları kabul edebilir.
Sözleşmesi sona erecek olan 39 yaşındaki oyuncu, kariyerine en az bir sezon daha futbolcu olarak saha içinde devam etmek istiyor. Yıllık 4.2 milyon Euro alan oyuncu ile Fenerbahçe yönetimi 1 sezon daha imza atmak için nabız yoklarken ligin bitiminin ardından son karar verilecek.
Fenerbahçe, sezonun sonundaki duruma göre Dzeko'ya tekliften de vazgeçebilecek bir noktada.
FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKLİFİ
Ancak Boşnak futbolcuya başka öneriler de bulunuyor. Sarı-lacivertli yönetim, Dzeko'nun 4.2 milyon Euro'luk ücretinden büyük bir indirim yapmasını da isterken 3 milyon Euro seviyelerinde bir teklifte bulunacak.
YENİ ROTA, YENİ KITA
Dzeko'ya Fenerbahçe'nin yanı sıra başka talipler de bulunuyor. Ülkesinden gelen teklifleri maddi olarak son sıralara bırakan Dzeko'nun aklını çelebilecek öneriler ise ABD'den var.
İstanbul'daki hayatından ailesiyle beraber çok mutlu olan ve Fenerbahçe'nin resmi teklifini bekleyecek olan deneyimli forvet, ayrılmak istemese de mali olarak arada büyük bir fark oluşursa MLS kulüplerinden gelen kontratları kabul edebilir.