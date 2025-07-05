Fenerbahçe ters köşe yaptı: Lucas Vazquez!

Fenerbahçe'nin, Real Madrid ile sözleşmesi 13 Temmuz'da sona erecek olan Lucas Vazquez'i kadrosuna katmak için yaptığı girişimler beklenmedik bir kararla sonuçlanmak üzere.





Bir süredir İspanyol futbolcuyla ilgilenen sarı-lacivertlilerin, transferle ilgili nihai kararını verdiği iddia edildi. TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe cephesi çok büyük bir sürpriz yaşanmadığı takdirde Lucas Vazquez transferinden vazgeçecek.





Haberde, teknik direktör Jose Mourinho'nun özellikle sol kanadın yanı sıra sağ kanatta da bek özellikli bir futbolcu talep ettiği ve bu isteğin transfer politikasında belirleyici rol oynadığı aktarıldı.

Sarı-lacivertliler, alternatif isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.



