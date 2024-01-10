Fenerbahçe, tedavi altındaki çocuklar için seremoni etkinliğini sürdürdü

Fenerbahçe, Konyaspor maçı öncesinde tedavi altındaki çocuklar için seremoni etkinliğini sürdürdü
Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tedavi altındaki çocukların yaşıtları gibi seremoniye çıkma hayalini gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Futbol A Takımımızın, Tümosan Konyaspor ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynadığı lig maçında kanser tedavisi gören 15 yaşındaki Semih Kaya, tablet ile maç önü seremoni etkinliğindeki yerini aldı. Semih Kaya görüntülü olarak futbolcularımızla, teknik direktörümüzle, stadımızı dolduran ve ekranları başında maçı takip eden taraftarlarımızla buluştu.
Aynı zamanda Türk Eğitim Vakfı'ndan (TEV) 14 çocuk Takımımızla birlikte seremoniye çıktı ve karşılaşmayı tribünden takip ettiler.
Fenerbahçe ailesi olarak Semih Kaya'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, çocuklarımıza bizim için çok önemli olduklarını en yalın haliyle hissettirmeyi hedeflediğimiz bu adımda onlara bir nebze umut olmayı diliyoruz.
Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tedavi altındaki çocukların yaşıtları gibi seremoniye çıkma hayalini gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Futbol A Takımımızın, Tümosan Konyaspor ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynadığı lig maçında kanser tedavisi gören 15 yaşındaki Semih Kaya, tablet ile maç önü seremoni etkinliğindeki yerini aldı. Semih Kaya görüntülü olarak futbolcularımızla, teknik direktörümüzle, stadımızı dolduran ve ekranları başında maçı takip eden taraftarlarımızla buluştu.
Aynı zamanda Türk Eğitim Vakfı'ndan (TEV) 14 çocuk Takımımızla birlikte seremoniye çıktı ve karşılaşmayı tribünden takip ettiler.
Fenerbahçe ailesi olarak Semih Kaya'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, çocuklarımıza bizim için çok önemli olduklarını en yalın haliyle hissettirmeyi hedeflediğimiz bu adımda onlara bir nebze umut olmayı diliyoruz.
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