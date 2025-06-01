Fenerbahçe, rotasını Fransa'ya çevirdi; 2 yıldız birden!

Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Fenerbahçe'de yaz transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertli ekip, Fransa Ligue 1 temsilcisi Rennes'in iki oyuncusunu gündemine aldı.
İKİ YILDIZ LİSTEDE
Fransız basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Rennes forması giyen 23 yaşındaki santrfor Arnaud Kalimuendo ile stoper Christopher Wooh'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
18 GOLÜ VAR
Kalimuendo, bu sezon Rennes formasıyla çıktığı 34 maçta 18 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Genç golcünün, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarında olduğu ve transfer sürecinin Fenerbahçe adına zorlu geçebileceği belirtiliyor.
TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR
Öte yandan 22 yaşındaki Kamerunlu stoper Christopher Wooh'un ise cazip bir teklif almadığı sürece Türkiye'ye gelmeye daha sıcak baktığı ifade ediliyor.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Fenerbahçe'nin öncelikli hedefi, kadrosunu güçlendirerek uzun süredir hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşmak. Yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda transfer listesindeki isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.
İKİ YILDIZ LİSTEDE
Fransız basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Rennes forması giyen 23 yaşındaki santrfor Arnaud Kalimuendo ile stoper Christopher Wooh'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
18 GOLÜ VAR
Kalimuendo, bu sezon Rennes formasıyla çıktığı 34 maçta 18 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Genç golcünün, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarında olduğu ve transfer sürecinin Fenerbahçe adına zorlu geçebileceği belirtiliyor.
TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR
Öte yandan 22 yaşındaki Kamerunlu stoper Christopher Wooh'un ise cazip bir teklif almadığı sürece Türkiye'ye gelmeye daha sıcak baktığı ifade ediliyor.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Fenerbahçe'nin öncelikli hedefi, kadrosunu güçlendirerek uzun süredir hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşmak. Yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda transfer listesindeki isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.