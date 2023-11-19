Fenerbahçe Parolapara 8'de 8 yaptı!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 8. haftasında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Arkas Spor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Parolapara 8'de 8 yaptı!
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19 Kasım 2023 18:18
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 8. haftasında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Arkas Spor'u 3-0 yendi.

Fenerbahçe Parolapara, bu sonuçla birlikte ligde oynadığı 8 maçı da kazandı. 

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Ferhat Büyükpamukçu

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Hoag, Kartev (Onurcan Çakır, Ahmet Karataş, Efe Ramazan Mandıracı, Emir Kaan Öztürk, Ulaş Onur Topbaşlı)

Fenerbahçe Paralopara: Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar (Hasan Yeşibudak, Caner Dengin, Penchev, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen)

Setler: 17-25, 26-28, 19-25

Süre: 80 dakika (23, 34, 23)

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