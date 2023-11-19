Fenerbahçe Parolapara 8'de 8 yaptı!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 8. haftasında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Arkas Spor'u 3-0 yendi.
Fenerbahçe Parolapara, bu sonuçla birlikte ligde oynadığı 8 maçı da kazandı.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Ferhat Büyükpamukçu
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Hoag, Kartev (Onurcan Çakır, Ahmet Karataş, Efe Ramazan Mandıracı, Emir Kaan Öztürk, Ulaş Onur Topbaşlı)
Fenerbahçe Paralopara: Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar (Hasan Yeşibudak, Caner Dengin, Penchev, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen)
Setler: 17-25, 26-28, 19-25
Süre: 80 dakika (23, 34, 23)
Fenerbahçe Parolapara, bu sonuçla birlikte ligde oynadığı 8 maçı da kazandı.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Ferhat Büyükpamukçu
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Hoag, Kartev (Onurcan Çakır, Ahmet Karataş, Efe Ramazan Mandıracı, Emir Kaan Öztürk, Ulaş Onur Topbaşlı)
Fenerbahçe Paralopara: Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar (Hasan Yeşibudak, Caner Dengin, Penchev, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen)
Setler: 17-25, 26-28, 19-25
Süre: 80 dakika (23, 34, 23)
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