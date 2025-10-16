16 Ekim
Huddersfield -Bolton Wanderers
1-070'
04 Kasım
Rotherham United-Burton Albion
22:45
17 Ekim
Gremio-Sao Paulo
01:00
17 Ekim
Fluminense-Juventude
03:30
17 Ekim
Vitoria-Bahia
03:30

Fenerbahçe Opet uzatmalarda galip! Euroleague'de 2'de 2

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu ikinci haftasında konuk olduğu İspanya ekibi Valencia Basket'i uzatmada 75-72 yendi.

calendar 16 Ekim 2025 22:22 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2025 22:52
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Euroleague C Grubu ikinci haftasında İspanya ekibi Valencia Basket'e konuk oldu. 

Roig Arena'da oynanan ve normal süresi 65-65 tamamlanan maçı Fenerbahçe Opet uzatmada 75-72 kazandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Opet, grupta ikide iki yaptı. Valencia Basket ise ilk yenilgisini yaşadı.

Salon: Roig

Hakemler: Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Sonia Teixeira (Portekiz), Domen Krajnc (Slovenya)

Valencia Basket: Buenavida 13, Romero 6, Iagupova 3, Carrera 17, Alexander 6, Araujo 2, Casas, Fam 17, Atkinson 3, Abdelkader 5, Lekovic

Fenerbahçe Opet: Allemand 5, Sevgi Uzun 4, Allen 12, Billings 20, Rupert 19, Olcay Çakır Turgut 3, Alperi Onar 6, Tilbe Şenyürek 6

1. Periyot: 24-13

Devre: 31-28

3. Periyot: 48-53

4. Periyot: 65-65

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
