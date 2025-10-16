Fenerbahçe Opet uzatmalarda galip! Euroleague'de 2'de 2

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Euroleague C Grubu ikinci haftasında İspanya ekibi Valencia Basket'e konuk oldu.



Roig Arena'da oynanan ve normal süresi 65-65 tamamlanan maçı Fenerbahçe Opet uzatmada 75-72 kazandı.



Bu sonuçla Fenerbahçe Opet, grupta ikide iki yaptı. Valencia Basket ise ilk yenilgisini yaşadı.



Salon: Roig



Hakemler: Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Sonia Teixeira (Portekiz), Domen Krajnc (Slovenya)



Valencia Basket: Buenavida 13, Romero 6, Iagupova 3, Carrera 17, Alexander 6, Araujo 2, Casas, Fam 17, Atkinson 3, Abdelkader 5, Lekovic



Fenerbahçe Opet: Allemand 5, Sevgi Uzun 4, Allen 12, Billings 20, Rupert 19, Olcay Çakır Turgut 3, Alperi Onar 6, Tilbe Şenyürek 6



1. Periyot: 24-13



Devre: 31-28



3. Periyot: 48-53



4. Periyot: 65-65



