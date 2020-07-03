Fenerbahçe olmadı, Pellegrini'nin yeni adresi

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasında gösterilen Manuel Pellegrini, La Liga ekiplerinden Real Betis'e gitmek üzere.



Tecrübeli hocanın menajeri, yaptıkları görüşmenin ardından İspanyol basınına yaptığı kısa açıklamada, "Pellegrini, Betis'in projesini beğendi" dedi ve anlaşmanın sinyalini verdi.



Betis Sportif Direktörü Alexis ise Pellegrini, yeni teknik direktör sorulunca, "Önemli ilerlemeler kaydedildi, bizi ateşleyecek bir teknik ekip getireceğiz. Taraftarlar takımdan maksimumu alacak bir hocanın geleceğinden emin olabilir" ifadelerini kullandı.



ALİ KOÇ: "SEZON SONUNDA AÇIKLAYACAĞIZ"



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir teknik direktörle anlaştıklarını söylerken, "Ülkenin gerçekleri var, finansal gerçekler var. Bugün gittiği kulüplerde istediği oyuncuyu almış hoca burada sıkıntı yaşayabilir. Belirlediğimiz alternatifler pandemi sürecinde gelebilecek alternatifler değildi. Bir kişiye odaklandık. Sezon bitince açıklayacağız. Ligler biter bitmez hocamızı açıklayacağız." demişti.







