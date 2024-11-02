Fenerbahçe'nin Trabzon kafilesinde 3 eksik

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin Trabzon kafilesinde 3 eksik
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02 Kasım 2024 16:34
Son güncelleme 02 Kasım 2024 16:55
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Cengiz Ünder'in yanı sıra Bartuğ Elmaz da kamp kadrosunda yer almadı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kadroda şu isimler yer alıyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Samet Akaydin, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Fred, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.


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