Fenerbahçe'nin stoper hedefi Vitik

Transfer çalışmalarını büyük bir hızla sürdüren Fenerbahçe, iki stoper takviyesi yapacak.
Bir tecrübeli ve lider özellikleri taşıyan ismi kadrosuna katmayı planlayan sarı-lacivertliler, bir de genç ve potansiyeli yüksek bir oyuncu arayışı içerisinde. Yönetimin transfer havuzunda yer alan isimlerden birisi de Martin Vitik...
Sparta Prag forması giyen 21 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 15 milyon Euro. 1.93 boyundaki stoper, bu sezon 25 maçta sahaya çıktı ve 3 gol kaydetti.
21 yaşındaki genç savunma oyuncusunun Sparta Prag ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Bir tecrübeli ve lider özellikleri taşıyan ismi kadrosuna katmayı planlayan sarı-lacivertliler, bir de genç ve potansiyeli yüksek bir oyuncu arayışı içerisinde. Yönetimin transfer havuzunda yer alan isimlerden birisi de Martin Vitik...
Sparta Prag forması giyen 21 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 15 milyon Euro. 1.93 boyundaki stoper, bu sezon 25 maçta sahaya çıktı ve 3 gol kaydetti.
21 yaşındaki genç savunma oyuncusunun Sparta Prag ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.