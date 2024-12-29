Fenerbahçe'nin stoper hedefi Vitik

Fenerbahçe, Sparta Prag forması giyen 21 yaşındaki stoper Martin Vitik ile ilgileniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'nin stoper hedefi Vitik
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29 Aralık 2024 11:28
Son güncelleme 29 Aralık 2024 11:30
Transfer çalışmalarını büyük bir hızla sürdüren Fenerbahçe, iki stoper takviyesi yapacak.

Bir tecrübeli ve lider özellikleri taşıyan ismi kadrosuna katmayı planlayan sarı-lacivertliler, bir de genç ve potansiyeli yüksek bir oyuncu arayışı içerisinde. Yönetimin transfer havuzunda yer alan isimlerden birisi de Martin Vitik...

Sparta Prag forması giyen 21 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 15 milyon Euro. 1.93 boyundaki stoper, bu sezon 25 maçta sahaya çıktı ve 3 gol kaydetti.

21 yaşındaki genç savunma oyuncusunun Sparta Prag ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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