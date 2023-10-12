Fenerbahçe'nin rakibi yok!

İki kulvarda da başarılı bir performans sergileyen Fenerbahçe, istatistikleriyle dikkat çekiyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Fenerbahçe'nin rakibi yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ekim 2023 12:55
Hem Süper Lig hem de UEFA Konferans Ligi'nde başarılı bir performans sergileyen Fenerbahçe, istatistiklerde parmak ısırtıyor.

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde 1.63 ile maç başına kalesine en az şut gelen takım Sarı-Lacivertliler oldu. Kanarya, aynı zamanda rakiplerini kendi kalesine yaklaştırmadı.

Fenerbahçe, 0.45 ile rakiplerini de en düşük gol beklentisinde tuttu. Ligde 8'de 8 yapan takım 20 gol atıp 3 gol yedi. Avrupa'daki 8 zaferde ise 26 gol atıp, 4 gole engel olamadı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery