Hem Süper Lig hem de UEFA Konferans Ligi'nde başarılı bir performans sergileyen Fenerbahçe, istatistiklerde parmak ısırtıyor.
Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde 1.63 ile maç başına kalesine en az şut gelen takım Sarı-Lacivertliler oldu. Kanarya, aynı zamanda rakiplerini kendi kalesine yaklaştırmadı.
Fenerbahçe, 0.45 ile rakiplerini de en düşük gol beklentisinde tuttu. Ligde 8'de 8 yapan takım 20 gol atıp 3 gol yedi. Avrupa'daki 8 zaferde ise 26 gol atıp, 4 gole engel olamadı.
Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde 1.63 ile maç başına kalesine en az şut gelen takım Sarı-Lacivertliler oldu. Kanarya, aynı zamanda rakiplerini kendi kalesine yaklaştırmadı.
Fenerbahçe, 0.45 ile rakiplerini de en düşük gol beklentisinde tuttu. Ligde 8'de 8 yapan takım 20 gol atıp 3 gol yedi. Avrupa'daki 8 zaferde ise 26 gol atıp, 4 gole engel olamadı.