CANLI: Aziz Yıldırım konuşuyor!

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, beIN Sports'a özel açıklamalarda bulunuyor.
"GÜÇLÜ BİR YÖNETİM OLUŞTURDUK"
"Biz güçlü bir yönetim oluşturduk. Bendeki tecrübe ve birikim, bu arkadaşlarla birlikte oluşturacağımız bir havuzda birleşecek. İyi bir takım kurup bu takımla birlikte, Saracoğlu'nun ruhunun yeniden ortaya çıkmasını, oyuncularla bütünleşmesini ve camianın hepimizi kucaklamasını sağlayacağız. Eğer bunları yaparsak, söylediğimiz şampiyonluğu da elde ederiz."
"2018'DE ŞAMPİYON OLAMADIK ÇÜNKÜ..."
"2018'de şampiyon olamadık çünkü geldi seyirciler ikiye bölündü tribünler bağırdı istifa diye zaten seçim vardı, gitmeyin dediler filan sonra geldiler cocu diye birini halıya sarma işi filan uydurdular yapmadılar bu işi."
"ÖNEMLİ OLAN İYİ BİR TAKIM YARATMAK"
"Önemli olan iyi bir takım yaratmak, yıldız oyuncu değil. Alex yıldız oyuncu muydu? Hayır. Burada iyi oynadı, herkesin sevgilisi oldu, yıldız oyuncu oldu."
"GÜÇLÜ BİR YÖNETİM OLUŞTURDUK"
"Biz güçlü bir yönetim oluşturduk. Bendeki tecrübe ve birikim, bu arkadaşlarla birlikte oluşturacağımız bir havuzda birleşecek. İyi bir takım kurup bu takımla birlikte, Saracoğlu'nun ruhunun yeniden ortaya çıkmasını, oyuncularla bütünleşmesini ve camianın hepimizi kucaklamasını sağlayacağız. Eğer bunları yaparsak, söylediğimiz şampiyonluğu da elde ederiz."
"2018'DE ŞAMPİYON OLAMADIK ÇÜNKÜ..."
"2018'de şampiyon olamadık çünkü geldi seyirciler ikiye bölündü tribünler bağırdı istifa diye zaten seçim vardı, gitmeyin dediler filan sonra geldiler cocu diye birini halıya sarma işi filan uydurdular yapmadılar bu işi."
"ÖNEMLİ OLAN İYİ BİR TAKIM YARATMAK"
"Önemli olan iyi bir takım yaratmak, yıldız oyuncu değil. Alex yıldız oyuncu muydu? Hayır. Burada iyi oynadı, herkesin sevgilisi oldu, yıldız oyuncu oldu."