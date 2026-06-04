CANLI: Aziz Yıldırım konuşuyor!

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, beIN Sports'a özel açıklamalarda bulunuyor.

calendar 04 Haziran 2026 22:27 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2026 22:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
CANLI: Aziz Yıldırım konuşuyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, beIN Sports'a özel açıklamalarda bulunuyor.

"GÜÇLÜ BİR YÖNETİM OLUŞTURDUK"

"Biz güçlü bir yönetim oluşturduk. Bendeki tecrübe ve birikim, bu arkadaşlarla birlikte oluşturacağımız bir havuzda birleşecek. İyi bir takım kurup bu takımla birlikte, Saracoğlu'nun ruhunun yeniden ortaya çıkmasını, oyuncularla bütünleşmesini ve camianın hepimizi kucaklamasını sağlayacağız. Eğer bunları yaparsak, söylediğimiz şampiyonluğu da elde ederiz."

"2018'DE ŞAMPİYON OLAMADIK ÇÜNKÜ..."

"2018'de şampiyon olamadık çünkü geldi seyirciler ikiye bölündü tribünler bağırdı istifa diye zaten seçim vardı, gitmeyin dediler filan sonra geldiler cocu diye birini halıya sarma işi filan uydurdular yapmadılar bu işi."

"ÖNEMLİ OLAN İYİ BİR TAKIM YARATMAK"

"Önemli olan iyi bir takım yaratmak, yıldız oyuncu değil. Alex yıldız oyuncu muydu? Hayır. Burada iyi oynadı, herkesin sevgilisi oldu, yıldız oyuncu oldu."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.