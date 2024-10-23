Fenerbahçe'nin Manchester United galibiyetine ihtiyacı var!

Fenerbahçe'de Manchester United maçı kara bulutları dağıtmak için büyük bir fırsat olarak görülüyor. Sarı-lacivertli takım, İngiliz ekibini devirerek rahat bir nefes almayı hedefliyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin Manchester United galibiyetine ihtiyacı var!
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23 Ekim 2024 08:40
Samsunspor deplasmanında 2 puan bırakan Fenerbahçe'de tüm gözler Manchester United maçına çevrildi.

Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun eski takımı olan İngiliz deviyle yarın Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı toparlanmak için büyük bir fırsat olarak görüyor.

HERKESİN BU GALİBİYETE İHTİYACI VAR

Eleştiri oklarına hedef olmaya başlayan teknik patron Mourinho'dan oyunculara, yönetimden taraftarlara kadar herkesin böylesi görkemli bir galibiyete ihtiyacı var.

3 PUANDAN ÇOK DAHA FAZLASI

Bu doğrultuda Manchester United maçı Fenerbahçe için UEFA Avrupa Ligi'nde 3 puandan çok daha fazlası anlamına geliyor. Sarı-lacivertli takım müsabakayı kazanarak taraftarıyla barışmak ve yeniden ayağa kalkmak istiyor. 

 

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