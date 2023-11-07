Fenerbahçe'nin kayıp transferi; Cengiz Ünder

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe için 15 milyon Euro'ya mal olan Cengiz Ünder, sahada istenilen etkiyi yaratamadı. 20 maçı geride bırakan Fenerbahçe'de Ünder sadece 140 dakika oynadı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin kayıp transferi; Cengiz Ünder
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07 Kasım 2023 12:52
Fenerbahçe'nin sezon başında 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Cengiz Ünder, geride kalan 20 maçta ortalıkta görünmedi!

Türk futbolunun en pahalı yerli transferi olan milli yıldız, iki kulvarda 3'ü ilk 11'de olmak üzere sadece 6 karşılaşmada (4 Süper Lig / 2 Konferans Ligi) forma giyip 140 dakika oynadı; hiçbir maçı tamamlayamadı.

Tek skor katkısını 2-0 kazanılan Samsun maçında 1 asistle yapan Cengiz sürekli sakatlıklarla boğuşurken önce adalesindeki yırtık nedeniyle takımdan uzak kaldı, ardından adele ağrıları nedeniyle geri dönemedi.

Cengiz Ünder'in oynadığı maçlar;

TarihRakipDakika
21 Ağustos Samsun 64
31 Ağustos Twente 46
3 Eylül Ankaragücü 23
17 Eylül Antalya 5
22 Ekim Hatay 4
26 Ekim Ludogorets 1


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