Fenerbahçe'nin sezon başında 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Cengiz Ünder, geride kalan 20 maçta ortalıkta görünmedi!
Türk futbolunun en pahalı yerli transferi olan milli yıldız, iki kulvarda 3'ü ilk 11'de olmak üzere sadece 6 karşılaşmada (4 Süper Lig / 2 Konferans Ligi) forma giyip 140 dakika oynadı; hiçbir maçı tamamlayamadı.
Tek skor katkısını 2-0 kazanılan Samsun maçında 1 asistle yapan Cengiz sürekli sakatlıklarla boğuşurken önce adalesindeki yırtık nedeniyle takımdan uzak kaldı, ardından adele ağrıları nedeniyle geri dönemedi.
Cengiz Ünder'in oynadığı maçlar;
Türk futbolunun en pahalı yerli transferi olan milli yıldız, iki kulvarda 3'ü ilk 11'de olmak üzere sadece 6 karşılaşmada (4 Süper Lig / 2 Konferans Ligi) forma giyip 140 dakika oynadı; hiçbir maçı tamamlayamadı.
Tek skor katkısını 2-0 kazanılan Samsun maçında 1 asistle yapan Cengiz sürekli sakatlıklarla boğuşurken önce adalesindeki yırtık nedeniyle takımdan uzak kaldı, ardından adele ağrıları nedeniyle geri dönemedi.
Cengiz Ünder'in oynadığı maçlar;
|Tarih
|Rakip
|Dakika
|21 Ağustos
|Samsun
|64
|31 Ağustos
|Twente
|46
|3 Eylül
|Ankaragücü
|23
|17 Eylül
|Antalya
|5
|22 Ekim
|Hatay
|4
|26 Ekim
|Ludogorets
|1