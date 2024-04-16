Fenerbahçe'nin gözdesi Martial'e Inter'den kanca!

Fenerbahçe, Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen yıldız Anthony Martial'den vazgeçmiyor.
Kanarya'nın daha önce de gündemine aldığı Fransız oyuncu için Serie A devi Inter de gemileri yaktı. Yıldız futbolcunun transfer konusunda aceleci davranmayacağının alt çizilirken Avrupa'da kalmaya sıcak baktığı vurgulandı.
RAKİP INTER OLACAK
Fransız golcü, ocak ayında kasık ameliyatı olmuştu. Manchester United'ın kadroda istemediği ve sezon sonunda boşa çıkacak olan Martial'in, Suudi kulüplerinden gelen teklifleri geri çevirdiği kaydedildi. Fransız basını, 28 yaşındaki hücum oyuncusunun şu anda sadece iyileşmeye odaklandığını, geleceğiyle ilgili kararı konusunda aceleci davranmayacağını yazdı. Haberlerde, Avrupa'da kalmak isteyen Martial'e Fenerbahçe ve İnter'in ilgisi olduğu vurgulandı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon, kondisyon sorunları yaşayan Fransız golcü Martial bir de sakatlık yaşayınca Manchester United'daki formasından bir süre uzak kaldı. Yıldız oyuncu, toplamda 13 karşılaşmaya çıkarken Kırmızı Şeytanlar adına ağları 1 kez havalandırmayı başardı.
Kanarya'nın daha önce de gündemine aldığı Fransız oyuncu için Serie A devi Inter de gemileri yaktı. Yıldız futbolcunun transfer konusunda aceleci davranmayacağının alt çizilirken Avrupa'da kalmaya sıcak baktığı vurgulandı.
RAKİP INTER OLACAK
Fransız golcü, ocak ayında kasık ameliyatı olmuştu. Manchester United'ın kadroda istemediği ve sezon sonunda boşa çıkacak olan Martial'in, Suudi kulüplerinden gelen teklifleri geri çevirdiği kaydedildi. Fransız basını, 28 yaşındaki hücum oyuncusunun şu anda sadece iyileşmeye odaklandığını, geleceğiyle ilgili kararı konusunda aceleci davranmayacağını yazdı. Haberlerde, Avrupa'da kalmak isteyen Martial'e Fenerbahçe ve İnter'in ilgisi olduğu vurgulandı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon, kondisyon sorunları yaşayan Fransız golcü Martial bir de sakatlık yaşayınca Manchester United'daki formasından bir süre uzak kaldı. Yıldız oyuncu, toplamda 13 karşılaşmaya çıkarken Kırmızı Şeytanlar adına ağları 1 kez havalandırmayı başardı.