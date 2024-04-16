Fenerbahçe'nin gözdesi Martial'e Inter'den kanca!

Fenerbahçe, Manchester United'da oynayan Anthony Martial için geçtiğimiz kış transfer döneminde devreye girmişti ancak yıldız oyuncunun sakatlığından dolayı transferden vazgeçilmişti. Sarı-Lacivertli ekip, yıldız golcü için önümüzdeki yaz transfer döneminde yeniden devreye girmeye hazırlanıyor. Kanarya, Serie A devi Inter'le sıkı bir transfer rekabetine girecek gibi görünüyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'nin gözdesi Martial'e Inter'den kanca!
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16 Nisan 2024 12:00
Fenerbahçe, Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen yıldız Anthony Martial'den vazgeçmiyor.

Kanarya'nın daha önce de gündemine aldığı Fransız oyuncu için Serie A devi Inter de gemileri yaktı. Yıldız futbolcunun transfer konusunda aceleci davranmayacağının alt çizilirken Avrupa'da kalmaya sıcak baktığı vurgulandı.

RAKİP INTER OLACAK

Fransız golcü, ocak ayında kasık ameliyatı olmuştu. Manchester United'ın kadroda istemediği ve sezon sonunda boşa çıkacak olan Martial'in, Suudi kulüplerinden gelen teklifleri geri çevirdiği kaydedildi. Fransız basını, 28 yaşındaki hücum oyuncusunun şu anda sadece iyileşmeye odaklandığını, geleceğiyle ilgili kararı konusunda aceleci davranmayacağını yazdı. Haberlerde, Avrupa'da kalmak isteyen Martial'e Fenerbahçe ve İnter'in ilgisi olduğu vurgulandı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon, kondisyon sorunları yaşayan Fransız golcü Martial bir de sakatlık yaşayınca Manchester United'daki formasından bir süre uzak kaldı. Yıldız oyuncu, toplamda 13 karşılaşmaya çıkarken Kırmızı Şeytanlar adına ağları 1 kez havalandırmayı başardı. 

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