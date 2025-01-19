Fenerbahçe'nin golü VAR'dan iptal oldu!

Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında 50. dakikada Youssef En-Nesyri ile öne geçti. Ancak bu gol VAR'dan iptal edildi.
Bu dakikada orta sahada yaşanan pozisyonda İrfan Can Kahveci, Maestro'dan topu aldı ve topu ileriye doğru oynadı. Topu alan Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri'yi topla buluşturdu. Faslı futbolcu, topu ağlara gönderdi.
Adana Demirspor'da teknik heyet ve futbolcular, hakem Halil Umut Meler'e Maestro'ya faul olduğu yönünde itirazda bulundu.
Hakem Meler, VAR hakemi Sandi Putros'tan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve En-Nesyri'nin golünü iptal etti.
Bu dakikada orta sahada yaşanan pozisyonda İrfan Can Kahveci, Maestro'dan topu aldı ve topu ileriye doğru oynadı. Topu alan Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri'yi topla buluşturdu. Faslı futbolcu, topu ağlara gönderdi.
Adana Demirspor'da teknik heyet ve futbolcular, hakem Halil Umut Meler'e Maestro'ya faul olduğu yönünde itirazda bulundu.
Hakem Meler, VAR hakemi Sandi Putros'tan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve En-Nesyri'nin golünü iptal etti.