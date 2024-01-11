Fenerbahçe'nin gizli kahramanları: Top toplayıcılar

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Twente maçında top toplayıcının atikliği sonucu gelen gol, dünkü Konyaspor maçında da tekrarlandı.

Haber; NTVSpor, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'nin gizli kahramanları: Top toplayıcılar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ocak 2024 11:55
Fenerbahçe, Süper Lig'de konuk ettiği Konyaspor'u 7-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin attığı 3. gol öncesi top toplayıcı çocuğun refleksi, Sarı-Lacivertlilerin golünde büyük rol oynadı.

Fenerbahçe 40. dakikada rakip yarı alanın ortasından taç atışı kazandı. Saha kenarındaki top toplayıcı çocuk, meşin yuvarlağı hızlı bir şekilde İrfan Can Kahveci'ye aktardı.

İrfan Can Kahveci topu aldığı gibi defans arkasına sarkan Szymanski'ye kullandı. Polonyalı yıldız hızla ceza sahası içine girdi ve sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı.

Şut tercihinde bulunmayan Szymanski topu altıpas önündeki Dzeko'ya çıkardı. Tecrübeli golcüye ise gol için sadece dokunmak kaldı.

İRFAN CAN, GOL SEVİNCİNİ TOP TOPLAYICI ÇOCUKLA YAŞADI

Fenerbahçe'nin bulduğu bu 3. gol sonrası İrfan Can Kahveci gol sevincini top toplayıcı çocukla kutladı.

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında oynadığı Twente maçında da benzer bir senaryo yaşanmıştı.

Fenerbahçe'nin attığı 4. golde top toplayıcı çocuk meşin yuvarlağı oyuna erken sokarak Tadic'e ulaştırmış ve pozisyonun devamı golle sonuçlanmıştı.  

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery