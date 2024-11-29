Fenerbahçe'nin 36'lık dinamosu: Dusan Tadic

O bir yıldız, o bir mega star, o bir virtüöz, o bir lider, o bir asist makinesi... Adı: Dusan Tadic...
Fenerbahçe'nin 36'lık dinamosu, dün Slavia Prag deplasmanında da yine yaptı yapacağını...
Sarı-lacivertli taraftarların en güvendiği isim olan Sırp yıldız, harika oyununu çok şık bir asistle süsledi. En-Nesyri'nin attığı golün pasını veren Tadic, bu sezon Avrupa Ligi'nde aynı Szymanski gibi ilk asistini yaptı.
9. ASİST
Tüm kulvarlarda ise 20'nci maç çıkıp, 9'uncu kez arkadaşlarına gol pası verdi.
Fenerbahçe'nin 36'lık dinamosu, dün Slavia Prag deplasmanında da yine yaptı yapacağını...
Sarı-lacivertli taraftarların en güvendiği isim olan Sırp yıldız, harika oyununu çok şık bir asistle süsledi. En-Nesyri'nin attığı golün pasını veren Tadic, bu sezon Avrupa Ligi'nde aynı Szymanski gibi ilk asistini yaptı.
9. ASİST
Tüm kulvarlarda ise 20'nci maç çıkıp, 9'uncu kez arkadaşlarına gol pası verdi.