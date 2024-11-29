Fenerbahçe'nin 36'lık dinamosu: Dusan Tadic

Dusan Tadic, bu sezon Avrupa Ligi'nde ilk asistini yaptı. Sırp yıldız, tüm kulvarlarda ise 20'nci maç çıkıp, 9'uncu kez arkadaşlarına gol pası verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin 36'lık dinamosu: Dusan Tadic
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29 Kasım 2024 09:50
O bir yıldız, o bir mega star, o bir virtüöz, o bir lider, o bir asist makinesi... Adı: Dusan Tadic...

Fenerbahçe'nin 36'lık dinamosu, dün Slavia Prag deplasmanında da yine yaptı yapacağını...

Sarı-lacivertli taraftarların en güvendiği isim olan Sırp yıldız, harika oyununu çok şık bir asistle süsledi. En-Nesyri'nin attığı golün pasını veren Tadic, bu sezon Avrupa Ligi'nde aynı Szymanski gibi ilk asistini yaptı.

9. ASİST

Tüm kulvarlarda ise 20'nci maç çıkıp, 9'uncu kez arkadaşlarına gol pası verdi. 

 
 

 

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