29 Ekim

Fenerbahçe, Nesibe Aydın'ı farklı geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 94-72 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Nesibe Aydın'ı farklı geçti
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28 Ekim 2023 17:38
Son güncelleme 28 Ekim 2023 17:51
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 94-72 yendi.

Öte yandan maç öncesi iki takım "Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun" pankartı açtı.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Can Mavisu, Münevver Özemre, Ali Osman Kanık

Nesibe Aydın: Thomas 16, Feride Şevval Akalan 12, Pelin Derya Bilgiç 9, İlayda Güner 5, Cannon 15, Gülşah Duman Bıçakçı 9, Gamze Takmaz 2, Coates 4

Fenerbahçe Alagöz Holding: Alperi Onar 11, McBride 22, Anderson 11, Howard 14, Meesseman 12, Sevgi Uzun 6, Duygu Özen 2, Tilbe Şenyürek 14, Merve Aydın 2, Sudenur Akarpa, Ayşe Yılmaz

1. periyot: 21-27

Devre: 39-48

3. periyot: 53-79

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