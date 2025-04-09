Fenerbahçe Medicana'da derbi mağlubiyeti sonrası ayrılıklar!

Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin yenilgisi sonrasında Başantrenör Marco Fenoglio ve ekibiyle yollarını ayırdığını açıkladı.

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Fenerbahçe Medicana'da derbi mağlubiyeti sonrası ayrılıklar!
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09 Nisan 2025 18:25
Son güncelleme 09 Nisan 2025 18:40
Fenerbahçe Medicana'da Galatasaray Daikin mağlubiyeti sonrası ayrılıklar yaşandı.

Sarı-Lacivertliler, Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Marco Fenoglio ve teknik ekip ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

"Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın; Başantrenörü Marco Fenoglio, Yardımcı Antrenörü Stefano Micoli ve Kondisyoneri Maurizio Negro ile yollarımız ayrılmıştır.

Marco Fenoglio ve ekibine çalışmaları için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında kendilerine başarılar dileriz."


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