Fenerbahçe Medicana'da derbi mağlubiyeti sonrası ayrılıklar!

Fenerbahçe Medicana'da Galatasaray Daikin mağlubiyeti sonrası ayrılıklar yaşandı.



Sarı-Lacivertliler, Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Marco Fenoglio ve teknik ekip ile yolların ayrıldığını açıkladı.



İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;



"Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın; Başantrenörü Marco Fenoglio, Yardımcı Antrenörü Stefano Micoli ve Kondisyoneri Maurizio Negro ile yollarımız ayrılmıştır.



Marco Fenoglio ve ekibine çalışmaları için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında kendilerine başarılar dileriz."





