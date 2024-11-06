Fenerbahçe Medicana, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 4. tur D Grubu'ndaki ilk maçında Polonya temsilcisi Grot Budowlani'yi 3-0 yendi.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Medicana, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı
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06 Kasım 2024 22:17
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Budowlani Lodz'u konuk etti.

Sarı-Lacivertliler karşılaşmayı 3-0 kazanarak Avrupa'ya galibiyetle başladı.

18 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olan Fenerbahçeli Magdalena Stysiak, mücadelenin en değerli oyuncusu seçildi.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Bozkurt ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da takip etti.
 Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Michail Koutsoulas (Yunanistan), Dejan Rogie (Sırbistan)

Fenerbahçe Medicana: Cristina, Aslı Kalaç, Stysiak, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca (Gizem Örge, Vuchkova, Özlem Güven, Arelya Karasoy, Atanasijevic, Safronova, Dicle Nur Babat)

Grot Budowlani: Grabka, Druzkowska, Lysiak, Enweonwu, Blagojevic, Planinsec (Lysiak, Wilinska, Sobiczewska, Rozynska, Damaske)

Setler: 25-19, 25-20, 25-14

Süre: 68 dakika (22, 24, 22)


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