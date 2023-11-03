Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'a 3 güzel haber!

Trabzonspor'da Cumartesi akşamı oynanacak Fenerbahçe maçı hazırlıkları tamamlandı.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'a 3 güzel haber!
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03 Kasım 2023 13:49
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

3 İSİM MAÇ KADROSUNDA 

Bordo Mavililer de Bakasetas, Trezeguet ve Nicolas Pepe antrenmanda yer aldı.

3 oyuncu da kontrollü bir şekilde tüm haftayı tamamladığı ve maç kadrosunda yer alacağı belirtildi.

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