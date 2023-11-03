Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'a 3 güzel haber!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
3 İSİM MAÇ KADROSUNDA
Bordo Mavililer de Bakasetas, Trezeguet ve Nicolas Pepe antrenmanda yer aldı.
3 oyuncu da kontrollü bir şekilde tüm haftayı tamamladığı ve maç kadrosunda yer alacağı belirtildi.
3 İSİM MAÇ KADROSUNDA
Bordo Mavililer de Bakasetas, Trezeguet ve Nicolas Pepe antrenmanda yer aldı.
3 oyuncu da kontrollü bir şekilde tüm haftayı tamamladığı ve maç kadrosunda yer alacağı belirtildi.