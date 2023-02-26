Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u ağırladı.Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 13. dakikada penaltıdan ve 45. dakikada Enner Valencia, 61. dakikada Joshua King ve 78. dakikada Szalai'den geldi. Konyaspor'da ise Mame Biram Diouf, 22. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Ekvadorlu oyuncu Valencia, ligde 22 gole ulaşarak krallık yarışında en yakın rakibi Borini ile arasındaki farkı 9'a çıkardı ve Fenerbahçe'nin Süper Lig'de attığı son 8 golün 7'sini kaydetmeyi başararak takımına bu sezon verdiği katkıyı sürdürdü. Valencia ayrıca bu sezonki 8. penaltı golünü de Konyaspor karşısında atmış oldu.Valencia'nın ikinci golünün asistini yapan Diego Rossi ise bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 11. asistini yapmayı başardı.Konyaspor, İlhan Palut sonrası teknik direktörlük koltuğuna oturan Aleksandar Stanojevic yönetimindeki 4. maçında da gol atma başarısı gösteremedi.Bu galibiyetle Fenerbahçe, ligdeki 15. galibiyetini alarak 48 puana yükseldi. Konyaspor ise 27 puanda kalarak galibiyet hasretini de 8 maça çıkardı. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'a konuk olurken Konyaspor ise evinde Giresunspor'u ağırlayacak.Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşmasında depremzedeler unutulmadı.Ülker Stadı'ndaki reklam panoları ve skorboardlarda deprem felaketinde vefat eden dernek üyeleri, çalışanlar ve taraftar gruplarının isimleri yer aldı.Öte yandan "Yaraları Birlikte Saracağız", "Bizim Canımız Türkiye" ve "Ülkemizin Başı Sağ Olsun, Hepimize Geçmiş Olsun" ifadeleri kullanıldı. Tribünelerde ise "Acımız Tarifsiz, Başımız Sağ Olsun" pankartı açıldı.Müsabaka öncesinde iki takım da sahaya siyah tişörtlerle çıkarken, Fenerbahçeli oyuncuların tişörtleri üstünde "Yaralarımızı Birlikte Saracağız" ve "Geçmiş Olsun Türkiyem" ifadeleri yer aldı.Ayrıca tribünlerde siyah ağırlıklı kıyafet tercih edildiği dikkati çekti. Bunun yanı sıra tribünlerden deprem bölgesine yardım için maçın başlama düdüğüyle sahaya çeşitli malzemeler atıldı.Maç öncesi hayatını kaybedenler için de saygı duruşunda bulunuldu.Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta erteleme maçında Arabam.com Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları Adana Demirspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 1'i zorunlu 2 değişikliğe gitti.Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Adana Demirspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Mert Hakan Yandaş'ı yedeğe çekerken, kart cezalısı Michy Batshuayi kadroda yer alamadı.Portekizli çalıştırıcı, ilk 11'de Mert Hakan Yandaş'ın yerine Miha Zajc'ı oynatırken, Michy Batshuayi'nin yerine Joshua King'i tercih etti.Fenerbahçe'de Arabam.com Konyaspor maçında teknik direktör Jorge Jesus, kulübedeki yerini alamadı.Portekizli teknik adam, tartışmalı anların yaşandığı Adana Demirspor maçında bitiş düdüğünün ardından hakem Ali Palabıyık ile diyaloğu sonrasında kırmızı kartla cezalandırılmıştı.68 yaşındaki çalıştırıcı, cezası sebebiyle takımının başında olamadı.Fenerbahçe'de takımın başında yedek kulübesinde yardımcı antrenör Joao de Deus görev yaptı.Jorge Jesus, Konyaspor karşısında da son haftalarda olduğu gibi 4'lü savunmayla takımını sahaya sürdü.68 yaşındaki teknik direktör, Konyaspor karşısında kalede Altay Bayındır'ı oynatırken savunma dörtlüsü Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai ve Lincoln Henrique'den oluştu. Orta ikilide Willian Arao ile Miha Zajc forma giyerken, kanatlarda İrfan Can Kahveci ile Diego Rossi görev aldı. Jesus, gol yollarında ise Joshua King ile Enner Valencia'ya güvendi.Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Jayden Oosterwolde, Emre Mor, Arda Güler, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş ve Serdar Dursun ise yedek soyundu.Fenerbahçe ile Arabam.com Konyaspor arasında oynanan karşılaşma öncesinde depremzede çocuklar seremoniye çıkarıldı.Yaşanan deprem felaketi sonrasında Sancaktepe Mahmut Celalettin Ökten KYK yurdunda konaklayan vatandaşların çocukları arasından seçilen 24 depremzede çocuk, futbolcularla seremoniye çıktı.Çocuklar daha sonra Batı Tribün'de (Fenerium) maçı izledi.Maça etkili başlayan Fenerbahçe, 11. dakikada kazandığı penaltıyla öne geçmeyi başardı.Ceza sahası içinde Lincoln Henrique'nin sıfırdan ortasında Endri Çekiçi'nin topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Valencia attığı golle eşitliği bozan isim oldu.Penaltı pozisyonuna Konyaspor takım halinde itiraz ederken, Mame Biram Diouf, yoğun itirazları sonucu hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırıldı.22. dakikaya gelindiğinde ise Diouf, bu kez Willian Arao'yla çıktığı kafa topunda rakibine dirsek attı. İkinci sarı kartını gören deneyimli oyuncu kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Golün erken gelişiyle iyice rahatlayan Fenerbahçe, rakibini neredeyse yarı sahasına sokmayarak oyunun kontrolünü bırakmadı. Fenerbahçe karşılaşmanın ilk yarısında yüzde 75 topla oynama oranına ulaştı.45+6. dakikaya gelindiğinde ise sağdan Rossi'nin ortasında altıpasın solundan Valencia, zor bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı ve ilk yarının skorunu belirledi.Valencia attığı iki gollerle tarihe geçti.33 yaşındaki golcü sarı-lacivertli formayla 51 gole ulaştı ve Fernandao'yu geride bırakarak Fenerbahçe tarihinin en golcü 10. oyuncusu olmayı başardı.İkinci yarıya da ilk yarıdaki gibi etkili başlayan Fenerbahçe'de 57. dakikada Emre Mor ve Crespo dahil oldu. 10 kişi kalan rakibi karşısında oyunu rahatça rakip sahaya yığan Fenerbahçe üçüncü golü bularak farkı açmaya başladı.61. dakikada Lincoln'ün ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş King'e çarptı ve kalecinin sağından ağlarla buluştu. King, bu sezon ligdeki 4. golünü kaydetmiş oldu.Üç farklı üstünlüğü yakalayan Fenerbahçe dördüncü golünü ise duran topla buldu.Fenerbahçe'nin kazandığı serbest vuruşta Crespo arka direğe harika ortaladı. O bölgede iyi yükselen Attila Szalai düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Kalan dakikalarda rakibine gol şansı tanımayan Fenerbahçe sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmayı bildi.11. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Lincoln Henrique'nin sıfırdan ortasında Endri Çekiçi'nin topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. 13'üncü dakikada Valencia'nın kullandığı penaltıda kalecinin müdahale ettiği top önce sol direğe daha sonra da kaleye paralel giderek sağ direğe çarptı ve ağlarla buluştu:45+6. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağdan Rossi'nin ortasında altıpasın solundan Valencia, zor bir vuruşla topu ağlara gönderdi:61. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Rossi'nin ceza sahası sağ çaprazından ortasında Valencia, kafayla topu ceza sahası dışındaki Lincoln'e indirdi. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sol çaprazdan sert şutunda Joshua King, meşin yuvarlağa son müdahale eden isim oldu ve kaleciyi kontrpiyede bırakarak topu filelere gönderdi:67. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Rossi'nin pasında ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Zajc, üç rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun köşeye gönderdiği plase vuruşta kaleci Erhan Erentürk topu kornere çeldi.74. dakikada orta sahada topla buluşan Arda Güler, rakibinden şık bir hareketle sıyrıldı. Atağın devamında ceza sahası dışında sağ çaprazda yaptığı hareketle iki rakibini daha ekarte eden 18 yaşındaki futbolcunun uzak direğe doğru şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.78. dakikada Fenerbahçe, skoru'a getirdi. Ceza yayının gerisinden kazanılan serbest atışta Crespo, soldan savunmanın arkasına hareketlenen Szalai'ye doğru ortasını yaptı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Erhan Erentürk'ün üzerinden filelere gitti.: Ülker: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Lincoln Henrique, Arao (Dk. 57 Crespo), Zajc (Dk. 68 Oosterwolde), İrfan Can Kahveci (Dk. 57 Emre Mor), Rossi (Dk. 79 Serdar Dursun), King (Dk. 68 Arda Güler), Valencia: Erhan Erentürk, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis, Oğulcan Ülgün, Endri Çekiçi (Dk. 68 Uğurcan Yazğılı), Michalak (Dk. 41 Mehmet Ali Büyüksayar), Diouf: Dk. 13 (Penaltıdan) ve 45+6 Valencia, Dk. 61 King, Dk. 78 Szalai (Fenerbahçe): Dk. 22 Diouf (Arabam.com Konyaspor): Dk. 3 Calvo, Dk. 16 Ahmet Oğuz (Arabam.com Konyaspor), Dk. 8 Arao (Fenerbahçe)