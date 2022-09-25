Fenerbahçe, Kupa Voley'de Altekma'ya set vermedi!

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley A Grubu ikinci maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, Altekma'yı 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Kupa Voley'de Altekma'ya set vermedi!
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25 Eylül 2022 00:21
Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley A Grubu ikinci maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, Altekma'yı 3-0 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İsmail Yıldırım, Erkan Sarı

Altekma: Muzaffer Yönet, Ertuğrul Gazi Metin, Emin Gök, Saar, Emir Pınar, Selman Ateş (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Altay Demirci)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Marouf, Emre Savaş, İzzet Ünver, Louati, Peric, Hasan Sıkar, Kaan Gürbüz (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Arda Bostan, Oğuzhan Tarakçı, Ahmet Tümer)

Setler: 16-25, 18-25, 16-25

Süre: 68 dakika (24, 24, 20)

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