Fenerbahçe - Konyaspor maçı için son karar

Saat 20.00'den beri uçağın içindeyiz. Bir aksilik olmazsa ve uçağımız kalkarsa, yarın maçımızı oynayacağız." dedi.





Süper Lig'de 6 Şubat Pazartesi akşamı saat 20:00'de oynanacak Fenerbahçe - Konyaspor maçının ertelenmesiyle ilgili karar alınmak üzereyken, flaş bir gelişme yaşandı. Konyaspor, İstanbul'a gelmek için yola çıktı.Fenerbahçe ile karşılaşacak Konyaspor'un uçağı 16.30'da kalkacak olarak planlanmıştı ancak sürekli rötar yedi. Pistin buz tutması, pilotun risk almak istememesi ve uçağın kalkmaması sonrası Konyaspor cephesi, TFF ile görüştü. Konyaspor ilk olarak maça gelemeyeceğini belirtirken, daha sonra uçağın kalkması için tüm şartların sağlandığı açıklandı.Konyaspor Basın Sözcüsü Sertaç Tuza ilk olarak yayıncı kuruluşa uçağın içinden bağlanarak yaptığı açıklamada "ifadelerini kullandı.Daha sonra TRT Spor canlı yayınına bağlanan Sertaç Tuza "Fenerbahçe Yöneticisi Sertaç Komsuoğlu sosyal medya hesabından yaptığı görselli paylaşımda "Fenerbahçe Bekomuz uçaklar kalkmadığı için Konya'dan otobüsle dönüyor… Yolları açık olsun." ifadelerini kullandı.