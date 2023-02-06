Fenerbahçe - Konyaspor maçı için son karar

Süper Lig'de 6 Şubat Pazartesi akşamı saat 20:00'de oynanacak Fenerbahçe - Konyaspor maçının ertelenmesiyle ilgili karar alınmak üzereyken, flaş bir gelişme yaşandı. Konyaspor, İstanbul'a gelmek için yola çıktı.
Fenerbahçe ile karşılaşacak Konyaspor'un uçağı 16.30'da kalkacak olarak planlanmıştı ancak sürekli rötar yedi. Pistin buz tutması, pilotun risk almak istememesi ve uçağın kalkmaması sonrası Konyaspor cephesi, TFF ile görüştü. Konyaspor ilk olarak maça gelemeyeceğini belirtirken, daha sonra uçağın kalkması için tüm şartların sağlandığı açıklandı.
İLK ÖNCE İPTAL, SONRA UÇUŞ!
Konyaspor Basın Sözcüsü Sertaç Tuza ilk olarak yayıncı kuruluşa uçağın içinden bağlanarak yaptığı açıklamada "Pistteki buzlanma nedeniyle İstanbul'a uçağımız kalkmadı. 20:00'den beri uçağın içindeyiz. Şu an ulaşım sağlayamıyoruz. Hava böyle devam ederse, Fenerbahçe maçı için pazartesi günü de gelemeyiz." ifadelerini kullandı.
Daha sonra TRT Spor canlı yayınına bağlanan Sertaç Tuza "Saat 20.00'den beri uçağın içindeyiz. Bir aksilik olmazsa ve uçağımız kalkarsa, yarın maçımızı oynayacağız." dedi.
Konyaspor'u taşıyan uçak 23:55'te son denemenin ardından İstanbul'a doğru hareket etti. Yeşil-beyazlıları taşıyan uçak 01:00'de İstanbul'a iniş yaptı.
FENERBAHÇE'DEN TEPKİ
Fenerbahçe Yöneticisi Sertaç Komsuoğlu sosyal medya hesabından yaptığı görselli paylaşımda "Fenerbahçe Bekomuz uçaklar kalkmadığı için Konya'dan otobüsle dönüyor… Yolları açık olsun." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe ile karşılaşacak Konyaspor'un uçağı 16.30'da kalkacak olarak planlanmıştı ancak sürekli rötar yedi. Pistin buz tutması, pilotun risk almak istememesi ve uçağın kalkmaması sonrası Konyaspor cephesi, TFF ile görüştü. Konyaspor ilk olarak maça gelemeyeceğini belirtirken, daha sonra uçağın kalkması için tüm şartların sağlandığı açıklandı.
İLK ÖNCE İPTAL, SONRA UÇUŞ!
Konyaspor Basın Sözcüsü Sertaç Tuza ilk olarak yayıncı kuruluşa uçağın içinden bağlanarak yaptığı açıklamada "Pistteki buzlanma nedeniyle İstanbul'a uçağımız kalkmadı. 20:00'den beri uçağın içindeyiz. Şu an ulaşım sağlayamıyoruz. Hava böyle devam ederse, Fenerbahçe maçı için pazartesi günü de gelemeyiz." ifadelerini kullandı.
Daha sonra TRT Spor canlı yayınına bağlanan Sertaç Tuza "Saat 20.00'den beri uçağın içindeyiz. Bir aksilik olmazsa ve uçağımız kalkarsa, yarın maçımızı oynayacağız." dedi.
Konyaspor'u taşıyan uçak 23:55'te son denemenin ardından İstanbul'a doğru hareket etti. Yeşil-beyazlıları taşıyan uçak 01:00'de İstanbul'a iniş yaptı.
FENERBAHÇE'DEN TEPKİ
Fenerbahçe Yöneticisi Sertaç Komsuoğlu sosyal medya hesabından yaptığı görselli paylaşımda "Fenerbahçe Bekomuz uçaklar kalkmadığı için Konya'dan otobüsle dönüyor… Yolları açık olsun." ifadelerini kullandı.