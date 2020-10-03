Fenerbahçe - Karagümrük: Muhtemel 11

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, averajla liderlik koltuğunda oturan Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

Fenerbahçe - Karagümrük: Muhtemel 11
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03 Ekim 2020 03:34
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak. Mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetirken karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe geride kalan 3 maçta 5 puan toplarken Karagümrük ise 7 puanla ve averaj farkıyla liderlik koltuğunda oturuyor.

İki takımın eksikleri

Fenerbahçe'de Nabil Dirar dışında eksik oyuncu bulunmazken Fatih Karagümrük'te Jorquera bu maçta forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe
Altay
Gökhan Gönül
Tisserand
Lemos
Caner Erkin
Luiz Gustavo
Ozan Tufan
Jose Sosa
Thiam
Valencia
Samatta

Fatih Karagümrük
Viviano
Lichaj
Roco
Zukanovic
Balkovec
Biglia
Sabo
Ndao
Ramazan Civelek
Darri
Mevlüt Erdinç

9. randevu

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, cumartesi günü yapacakları mücadeleyle Süper Lig'de 9. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 8 karşılaşmanın 5'ini Fenerbahçe, 1'ini Fatih Karagümrük kazandı, 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 12 kez havalandırırken kalesinde 8 gol gördü.

Fenerbahçe'nin ev sahipliğindeki maçlar

Fenerbahçe ligde ev sahibi olarak Fatih Karagümrük'le cumartesi günü 5. kez karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, ev sahibi olduğu 4 maçta 3 kez kazanırken 1 kez Fatih Karagümrük galip geldi.

Fenerbahçe, seyircisi önünde 5 gol bulurken kalesinde 3 gole engel olamadı.

1959-1960 sezonunda Fatih Karagümrük'ün ev sahipliğinde oynanan mücadele ise 6 gole sahne olurken taraflar 3-3 eşitlikle sahadan ayrılmıştı.



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