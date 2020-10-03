Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.
Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak. Mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetirken karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe geride kalan 3 maçta 5 puan toplarken Karagümrük ise 7 puanla ve averaj farkıyla liderlik koltuğunda oturuyor.
İki takımın eksikleri
Fenerbahçe'de Nabil Dirar dışında eksik oyuncu bulunmazken Fatih Karagümrük'te Jorquera bu maçta forma giyemeyecek.
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe
Altay
Gökhan Gönül
Tisserand
Lemos
Caner Erkin
Luiz Gustavo
Ozan Tufan
Jose Sosa
Thiam
Valencia
Samatta
Fatih Karagümrük
Viviano
Lichaj
Roco
Zukanovic
Balkovec
Biglia
Sabo
Ndao
Ramazan Civelek
Darri
Mevlüt Erdinç
9. randevu
Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, cumartesi günü yapacakları mücadeleyle Süper Lig'de 9. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 8 karşılaşmanın 5'ini Fenerbahçe, 1'ini Fatih Karagümrük kazandı, 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 12 kez havalandırırken kalesinde 8 gol gördü.
Fenerbahçe'nin ev sahipliğindeki maçlar
Fenerbahçe ligde ev sahibi olarak Fatih Karagümrük'le cumartesi günü 5. kez karşılaşacak.
Sarı-lacivertliler, ev sahibi olduğu 4 maçta 3 kez kazanırken 1 kez Fatih Karagümrük galip geldi.
Fenerbahçe, seyircisi önünde 5 gol bulurken kalesinde 3 gole engel olamadı.
1959-1960 sezonunda Fatih Karagümrük'ün ev sahipliğinde oynanan mücadele ise 6 gole sahne olurken taraflar 3-3 eşitlikle sahadan ayrılmıştı.
Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak. Mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetirken karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe geride kalan 3 maçta 5 puan toplarken Karagümrük ise 7 puanla ve averaj farkıyla liderlik koltuğunda oturuyor.
İki takımın eksikleri
Fenerbahçe'de Nabil Dirar dışında eksik oyuncu bulunmazken Fatih Karagümrük'te Jorquera bu maçta forma giyemeyecek.
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe
Altay
Gökhan Gönül
Tisserand
Lemos
Caner Erkin
Luiz Gustavo
Ozan Tufan
Jose Sosa
Thiam
Valencia
Samatta
Fatih Karagümrük
Viviano
Lichaj
Roco
Zukanovic
Balkovec
Biglia
Sabo
Ndao
Ramazan Civelek
Darri
Mevlüt Erdinç
9. randevu
Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, cumartesi günü yapacakları mücadeleyle Süper Lig'de 9. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 8 karşılaşmanın 5'ini Fenerbahçe, 1'ini Fatih Karagümrük kazandı, 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 12 kez havalandırırken kalesinde 8 gol gördü.
Fenerbahçe'nin ev sahipliğindeki maçlar
Fenerbahçe ligde ev sahibi olarak Fatih Karagümrük'le cumartesi günü 5. kez karşılaşacak.
Sarı-lacivertliler, ev sahibi olduğu 4 maçta 3 kez kazanırken 1 kez Fatih Karagümrük galip geldi.
Fenerbahçe, seyircisi önünde 5 gol bulurken kalesinde 3 gole engel olamadı.
1959-1960 sezonunda Fatih Karagümrük'ün ev sahipliğinde oynanan mücadele ise 6 gole sahne olurken taraflar 3-3 eşitlikle sahadan ayrılmıştı.