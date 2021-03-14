Fenerbahçe itiraz etti, gol geçerli sayıldı

Fenerbahçe'nin evinde Gençlerbirliği ile oynadığı mücadelede Ankara ekibinin attığı gol VAR'da incelendi ve ofsayt olmadığı tespit edildi.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Fenerbahçe itiraz etti, gol geçerli sayıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mart 2021 20:30
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 30. haftasında evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldiği maçta tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Karşılaşmanın 62. dakikasında sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Candeias'ın ceza alanına çevirdiği topa Ayite kafayı vurdu top ağlara gitti.

Golün ardından Fenerbahçe'de oyuncular ofsayt itirazlarında bulunurken, pozisyon VAR odasında hakem Mete Kalkavan tarafından incelendi.

Yaklaşık 3 dakikalık incelemenin ardından golde ofsayt olmadığı tespit edildi ve gol geçerli sayıldı.

"OFSAYT DEĞİLMİŞ GİBİ GÖSTERMEK İÇİN UĞRAŞTILAR"

Pozisyonla ilgili yorum yapan Ahmet Çakar, "Hadi be, Gençlerbirliği'nin 2. Golü ofsayt. Dakikalarca çizgiyi ayarlayıp ofsayt değilmiş gibi göstermek için uğraşıp, sözüm ona yedirdiler!!!" şeklinde paylaşım yaptı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.