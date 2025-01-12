Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile 3 yıl uzattı

Fenerbahçe'de milli futbolcu İrfan Can Kahveci ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Sarı-Lacivertliler, İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Milli futbolcu, 2027 - 2028 sezonu sonuna kadar sarı lacivertli formayı giyecek.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe forması altında 151 maçta sahaya çıkan İrfan Can Kahveci, 30 gol attı ve 29 asist yaptı.
Sarı-Lacivertliler, İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Milli futbolcu, 2027 - 2028 sezonu sonuna kadar sarı lacivertli formayı giyecek.
Fenerbahçe'nin paylaşımı: "Can'ımız İrfan Can Kahveci" https://t.co/AwLWrhap3N
— Sporx (@sporx) January 12, 2025
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe forması altında 151 maçta sahaya çıkan İrfan Can Kahveci, 30 gol attı ve 29 asist yaptı.