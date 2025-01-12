Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile 3 yıl uzattı

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile 3 yıl uzattı
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12 Ocak 2025 12:56
Son güncelleme 12 Ocak 2025 14:04
Fenerbahçe'de milli futbolcu İrfan Can Kahveci ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı-Lacivertliler, İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

 Milli futbolcu, 2027 - 2028 sezonu sonuna kadar sarı lacivertli formayı giyecek.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe forması altında 151 maçta sahaya çıkan İrfan Can Kahveci, 30 gol attı ve 29 asist yaptı. 

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