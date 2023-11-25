Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yeni yarış: Yasin Özcan

Kasımpaşa'nın 17 yaşındaki sol beki Yasin Özcan için ortam kızışmaya başladı. Daha önce Fenerbahçe'nin talip olduğu Yasin Özcan'la Galatasaray'ın da ilgilendiği ortaya çıktı.
SOL BEK VE STOPER OYNUYOR
Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'ın da oyuncu için Kasımpaşa'nın kapısını çaldığı bildirildi. İngiliz basını tarafından kendi yaş kategorisinde en iyi 100 futbolcu arasında gösterilen 20 Nisan 2006 doğumlu futbolcu sol bek ve stoper mevkilerinde forma giyiyor.
3 MİLYON EURO DEĞERİ VAR
17 yaşında olmasına rağmen 5 kez U21 Milli Takım formasını sırtına geçiren Yasin Özcan bu sezon ligde 13 kez oynadı. Bu 13 maçın 10'una ilk 11'de başlayan genç futbolcuya güncel verilere göre 3 milyon euro değer biçiliyor.
SOL BEK VE STOPER OYNUYOR
Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'ın da oyuncu için Kasımpaşa'nın kapısını çaldığı bildirildi. İngiliz basını tarafından kendi yaş kategorisinde en iyi 100 futbolcu arasında gösterilen 20 Nisan 2006 doğumlu futbolcu sol bek ve stoper mevkilerinde forma giyiyor.
3 MİLYON EURO DEĞERİ VAR
17 yaşında olmasına rağmen 5 kez U21 Milli Takım formasını sırtına geçiren Yasin Özcan bu sezon ligde 13 kez oynadı. Bu 13 maçın 10'una ilk 11'de başlayan genç futbolcuya güncel verilere göre 3 milyon euro değer biçiliyor.
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