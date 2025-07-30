Fenerbahçe için İstanbul'da!

Jhon Duran ve Archie Brown'un ardından Milan Skriniar'ı renklerine bağlayan Fenerbahçe'de bir transfer daha resmen bitti. Sarı lacivertli ekip, Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Nelson Semedo'yu kadrosuna kattı.
RESMEN AÇIKLANDI
Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada; "Futbolcu Nelson Semedo, kulübümüzle transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelmektedir." denildi.
İSTANBUL'A GELDİ
Portekizli futbolcu 23.50 sıralarında İstanbul'a ayak bastı. Yarın da sağlık kontrolünden geçerek sözleşme imzalaması bekleniyor.
VITOR PEREIRA KALMASINI İSTİYORDU
Wolverhampton'ıın başında olan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Şubat ayında sözleşmesi bitecek olan Nelso Semedo hakkında şu açıklamayı yapmıştı:
"Nelson mutlu, çok iyi bir oyuncu ve umarım gelecek sezon da burada birlikte oluruz. Bunu gerçekten istiyorum çünkü o kaliteli bir oyuncu ve en iyi oyuncularımızı kadroda tutmamız gerekiyor. Sadece sahada değil, saha dışında da bizim için çok önemli. Takımın kaptanlarından biri ve bana her konuda çok yardımcı oldu."
PERFORMANSI
30 yaşındaki Portekizli futbolcu, geçtiğimiz sezon Wolverhampton formasıyla 37 resmi maçta görev aldı ve 5 asistlik katkı sağladı.
RESMEN AÇIKLANDI
Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada; "Futbolcu Nelson Semedo, kulübümüzle transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelmektedir." denildi.
İSTANBUL'A GELDİ
Portekizli futbolcu 23.50 sıralarında İstanbul'a ayak bastı. Yarın da sağlık kontrolünden geçerek sözleşme imzalaması bekleniyor.
VITOR PEREIRA KALMASINI İSTİYORDU
Wolverhampton'ıın başında olan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Şubat ayında sözleşmesi bitecek olan Nelso Semedo hakkında şu açıklamayı yapmıştı:
"Nelson mutlu, çok iyi bir oyuncu ve umarım gelecek sezon da burada birlikte oluruz. Bunu gerçekten istiyorum çünkü o kaliteli bir oyuncu ve en iyi oyuncularımızı kadroda tutmamız gerekiyor. Sadece sahada değil, saha dışında da bizim için çok önemli. Takımın kaptanlarından biri ve bana her konuda çok yardımcı oldu."
PERFORMANSI
30 yaşındaki Portekizli futbolcu, geçtiğimiz sezon Wolverhampton formasıyla 37 resmi maçta görev aldı ve 5 asistlik katkı sağladı.