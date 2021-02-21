Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Fenerbahçe - Göztepe maçı canlı olarak beIN Sports'ta yayınlanacak.Ligde oynadığı son 11 karşılaşmada birer mağlubiyet ve beraberlik ile 9 galibiyet yaşayan Fenerbahçe, zirve yolunda puan kaybı yaşamak istemiyor.Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 51 puan ve averajla Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından 3. sırada giriyor.Fenerbahçe'de İrfan Can, Gustavo, Novak, Perotti ve cezalı Lemos Göztepe karşısında forma giyemeyecek. Bir süredir sakat olan Pelkas ise bu maçla beraber görev alması halinde formasına kavuşacak.Göztepe cephesinde ise Zulj, Berkan, Gassama sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.Altay, Sangare, Szalai, Serdar, Caner, Sosa, Ozan, Pelkas, Mesut, Samuel, Thiamİrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Burekovic, Nwobodo, Halil, Soner, Esiti, Ndiaye, JahovicFenerbahçe'de 5 futbolcu, Göztepe maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Enner Valencia, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde 27. haftada Trabzonspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.Fenerbahçe ile Göztepe, yapacakları maçla Süper Lig'de 54. kez birbirlerine rakip olacak.İki takım arasında geride kalan 53 maçtan 25'ini Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı.Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 82-38 üstünlüğü bulunuyor.Sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı sarı-lacivertliler 3-2 kazanmıştı.İstanbul'daki maçlarGeride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 16-2 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 7 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 51, Göztepe ise 16 gol attı.Göztepe, İstanbul'da Fenerbahçe karşısındaki galibiyetlerini 1966-1967 sezonunda 1-0, 1999-2000'de de 3-2'lik sonuçlarla elde etti.Fenerbahçe, İstanbul'daki 25 maçın 13'ünde Göztepe'den gol yemedi, sadece 5'inde gol yollarında suskun kaldı.Öte yandan iki takım arasında 1959-1960 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç Bursa'da yapıldı ve golsüz sona erdi.Geçen sezon İstanbul'daki maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 53 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı.1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı.Göztepe ise toplam 8 kez yendiği rakibi karşısında 7 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.