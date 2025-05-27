Fenerbahçe gönderdi; İtalyan devi 'patron' yapıyor!

Juventus, Damien Comolli'yi kulübün yeni CEO'su ve sportif direktörü yapmaya hazırlanıyor.
TuttoSport'ta yer alan habere göre; bu sezon yapılan yatırımlara karşın başarının gelmemesi ve şampiyonluk yarışının dışında kalınması nedeniyle sportif direktör Cristano Giuntoli ile yollar ayrılacak. Pazartesi sabahı kulüp genel merkezinde yapılan toplantıda Giuntoli ile yolların ayrılması kararlaştırıldı.
İtalyan devinin sahipleri, daha önce Fenerbahçe'de görev alan ve halihazırda Fransa'da Toulouse kulübünün başkanlığını yürüten Damien Comolli'yi hem CEO'luk hem de sportif direktörlük görevine getirme kararı aldı.
Anlaşmanın kısa süre içerisinde duyurulması ve Comolli'nin Juventus'un futbolundan sorumlu 'patron' olacağı belirtildi.
FENERBAHÇE'DE DE ÇALIŞTI
52 yaşındaki Damien Comolli, Monaco ve Arsenal'de scout olarak başladığı futbol kariyerinde 2004/05 ve 2008/2010'da St.Etienne'de sportif direktörlük, 2005/08'de Tottenham'da futbol şube sorumlusu, 2010/12'de Liverpool'da sportif direktörlük, 2018/2020'de Fenerbahçe'de sportif direktörlük yaparak sürdürdü. Comolli, 16 Ocak 2020'de Fenerbahçe'deki görevinden alınmıştı.
Comolli, 2020 yılından bu yana ise Toulouse'de başkanlık görevini yürüttü.
TuttoSport'ta yer alan habere göre; bu sezon yapılan yatırımlara karşın başarının gelmemesi ve şampiyonluk yarışının dışında kalınması nedeniyle sportif direktör Cristano Giuntoli ile yollar ayrılacak. Pazartesi sabahı kulüp genel merkezinde yapılan toplantıda Giuntoli ile yolların ayrılması kararlaştırıldı.
İtalyan devinin sahipleri, daha önce Fenerbahçe'de görev alan ve halihazırda Fransa'da Toulouse kulübünün başkanlığını yürüten Damien Comolli'yi hem CEO'luk hem de sportif direktörlük görevine getirme kararı aldı.
Anlaşmanın kısa süre içerisinde duyurulması ve Comolli'nin Juventus'un futbolundan sorumlu 'patron' olacağı belirtildi.
FENERBAHÇE'DE DE ÇALIŞTI
52 yaşındaki Damien Comolli, Monaco ve Arsenal'de scout olarak başladığı futbol kariyerinde 2004/05 ve 2008/2010'da St.Etienne'de sportif direktörlük, 2005/08'de Tottenham'da futbol şube sorumlusu, 2010/12'de Liverpool'da sportif direktörlük, 2018/2020'de Fenerbahçe'de sportif direktörlük yaparak sürdürdü. Comolli, 16 Ocak 2020'de Fenerbahçe'deki görevinden alınmıştı.
Comolli, 2020 yılından bu yana ise Toulouse'de başkanlık görevini yürüttü.
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