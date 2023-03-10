Fenerbahçe Göksel Çelik, İzmir BB'yi rahat geçti!

Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Federasyonu (IWBF Europe), Avrupa Kupası-2 A Grubu'nun ilk maçında Fenerbahçe Göksel Çelik, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 94-63 yendi.



Celal Atik Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk periyodunu 22-11 üstün tamamlayan Fenerbahçe Göksel Çelik, devreyi de 40-35 önde bitirdi. Maçın üçüncü periyodu sonunda 72-43 ile üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Göksel Çelik, müsabakadan 94-63 galip ayrıldı.



Sarı-lacivertli ekipte 33 sayı ile oynayan İbrahim Yavuz müsabakanın en skorer ismi oldu.



Kahramanmaraşlı merkezli depremlerden etkilenenleri unutmayan iki takım basketbolcuları müsabakadan önce "Geçmiş olsun Türkiyem" yazılı pankart açtı. Depremlerde hayatlarını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.



A Grubu'nda bugün 3 maç daha var



İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Fenerbahçe Göksel Çelik'in yanı sıra Fransa'dan Meylan Grenoble ile Polonya'dan Orto-Medico Scyzory Kielce ekiplerinin katıldığı A Grubu müsabakaları yarın tamamlanacak.



Organizasyona bugün Meylan Grenoble-Orto-Medico Scyzory Kielce, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Meylan Grenoble ve Orto-Medico Scyzory Kielce-Fenerbahçe Göksel Çelik maçlarıyla devam edilecek.



Grup lideri İspanya'daki Avrupa Kupası-2 finallerinde, ikinci ekip ise Yalova'daki Avrupa Kupası-3 finallerinde yer alacak.





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