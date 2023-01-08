Fenerbahçe - Galatasaray: İlk 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak yılın ilk derbisini, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maçta Meler'in yardımcılığını Mustafa Emre Eyisoy ve Süleyman Abay yapacak.Fenerbahçe - Galatasaray derbisini beIN Sports canlı yayınlayacak.Mücadele öncesi, mücadele anı ve sonrasında tüm gelişmeler Sporx, Sporx'in mobil aplikasyonu ve sosyal medya hesaplarında olacak.Altay, Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Serdar, Ferdi, Arao, Crespo, King, Rossi, BatshuayiMuslera, Dubois, Abdülkerim, Nelsson, Boey, Berkan, Oliveira, Rashica, Kerem, Mertens, BarışFenerbahçe'de sakatlığı devam eden Joao Pedro dışında eksik yok.Konuk ekip Galatasaray'da sakatlığı sona eren Icardi maç kadrosunda yer alabilecek. Tedavileri süren Kazımcan Karataş ve Ross dışında eksik oyuncu bulunmuyor.Oynadığı 16 maçın 11'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 3'ünü kaybeden Fenerbahçe hanesine yazdırdığı 35 puanla ikinci sırada yer alıyor.Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 36 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.Fenerbahçe'de derbi müsabakası öncesi 2, Galatasaray'da ise 4 oyuncu sınırda.Sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo ve Ferdi Kadıoğlu, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.Sarı-kırmızılı futbolculardan Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens, derbide sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşüp, 19. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Spor Toto Süper Lig'de yapacakları derbiyle tarihte 396. kez karşı karşıya gelecek.Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.Sarı-lacivertliler, geride kalan 395 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 125 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı.Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 490 golle karşılık verdi.Galatasaray ile Fenerbahçe, 65. sezonu oynanan lig tarihinde 130 kez karşılaştı.Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 52-35 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı.Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 124 gol kaydetti.İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 6'sı berabere tamamlandı.Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 2, Fenerbahçe 2 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.Son 10 derbide her iki takım da rakip fileleri 8'er kez havalandırdı.