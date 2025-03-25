Fenerbahçe, Galatasaray'a bir çalım daha atma niyetinde!

Yeni sezonda kadrosunda büyük bir değişime gitmeye hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'in ilgilendiği isimlerden biri de tam 11 sezondur Atletico Madrid forması giyen Angel Correa.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe, Galatasaray'a bir çalım daha atma niyetinde!
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25 Mart 2025 09:38
Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Hücum hattında değişikliğe gitmek isteyen Sarı-Lacivertliler'de adaylardan bir tanesi Angel Correa. 2015 yılından bu yana İspanya'da mücadele eden Arjantinli yıldızın, artık yeni bir maceraya atılmak istediği belirtiliyor.

GALATASARAY DA İSTİYOR

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Correa'nın en ciddi taliplerinden biri Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe. Arjantinli futbolcuyla ilgilenen kulüpler arasında Tigres ve Galatasaray da bulunuyor.

Ancak 2026 Dünya Kupası öncesinde düzenli forma şansı bulmayı hedefleyen Correa'nın, Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu ifade ediliyor. Sarı-Lacivertliler'in, ezeli rakibi Galatasaray'a bir kez daha transferde çalım atmak istediği konuşuluyor.

MAKUL BONSERVİS BEDELİ

Atletico Madrid ile sözleşmesi 2026 Haziran ayında sona erecek olan 29 yaşındaki hücum oyuncusu için Fenerbahçe'nin yaklaşık 5 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi planladığı öğrenildi.

Deneyimli futbolcunun transferi için görüşmelerin hız kazandığı ve kısa süre içinde resmi adımların atılabileceği belirtiliyor. 

 
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