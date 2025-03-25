Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Hücum hattında değişikliğe gitmek isteyen Sarı-Lacivertliler'de adaylardan bir tanesi Angel Correa. 2015 yılından bu yana İspanya'da mücadele eden Arjantinli yıldızın, artık yeni bir maceraya atılmak istediği belirtiliyor.
GALATASARAY DA İSTİYOR
İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Correa'nın en ciddi taliplerinden biri Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe. Arjantinli futbolcuyla ilgilenen kulüpler arasında Tigres ve Galatasaray da bulunuyor.
Ancak 2026 Dünya Kupası öncesinde düzenli forma şansı bulmayı hedefleyen Correa'nın, Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu ifade ediliyor. Sarı-Lacivertliler'in, ezeli rakibi Galatasaray'a bir kez daha transferde çalım atmak istediği konuşuluyor.
MAKUL BONSERVİS BEDELİ
Atletico Madrid ile sözleşmesi 2026 Haziran ayında sona erecek olan 29 yaşındaki hücum oyuncusu için Fenerbahçe'nin yaklaşık 5 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi planladığı öğrenildi.
Deneyimli futbolcunun transferi için görüşmelerin hız kazandığı ve kısa süre içinde resmi adımların atılabileceği belirtiliyor.
Hücum hattında değişikliğe gitmek isteyen Sarı-Lacivertliler'de adaylardan bir tanesi Angel Correa. 2015 yılından bu yana İspanya'da mücadele eden Arjantinli yıldızın, artık yeni bir maceraya atılmak istediği belirtiliyor.
GALATASARAY DA İSTİYOR
İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Correa'nın en ciddi taliplerinden biri Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe. Arjantinli futbolcuyla ilgilenen kulüpler arasında Tigres ve Galatasaray da bulunuyor.
Ancak 2026 Dünya Kupası öncesinde düzenli forma şansı bulmayı hedefleyen Correa'nın, Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu ifade ediliyor. Sarı-Lacivertliler'in, ezeli rakibi Galatasaray'a bir kez daha transferde çalım atmak istediği konuşuluyor.
MAKUL BONSERVİS BEDELİ
Atletico Madrid ile sözleşmesi 2026 Haziran ayında sona erecek olan 29 yaşındaki hücum oyuncusu için Fenerbahçe'nin yaklaşık 5 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi planladığı öğrenildi.
Deneyimli futbolcunun transferi için görüşmelerin hız kazandığı ve kısa süre içinde resmi adımların atılabileceği belirtiliyor.