Fenerbahçe, Fred olmayınca tat vermiyor!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun 'Fred'i çok özlüyorum' sözleri eleştirilmişti ama alınan sonuçlar, Portekizli çalıştırıcıyı haklı çıkardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Fred olmayınca tat vermiyor!
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19 Ağustos 2024 09:32
Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızı Fred olmayınca tat vermiyor.

Jose Mourinho'nun 'Fred'i çok özlüyorum' sözleri eleştirilmişti ama alınan sonuçlar, Portekizli'yi haklı çıkardı.

Brezilyalı futbolcunun sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçlarda Lille'e 2-1 yenilen Fenerbahçe, rövanşta 1-1'lik sonuçla Devler Ligi'ne veda etti. Adana Demirspor karşılaşması tek golle kazanıldı. Göztepe ile 2-2 berabere kalındı.



Fenerbahçe, geçen sezon Fred'in oynamadığı 16 mücadelede 4 yenilgi, 3 beraberlik almıştı.  

 
 

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