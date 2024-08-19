Fenerbahçe, Fred olmayınca tat vermiyor!

Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızı Fred olmayınca tat vermiyor.
Jose Mourinho'nun 'Fred'i çok özlüyorum' sözleri eleştirilmişti ama alınan sonuçlar, Portekizli'yi haklı çıkardı.
Brezilyalı futbolcunun sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçlarda Lille'e 2-1 yenilen Fenerbahçe, rövanşta 1-1'lik sonuçla Devler Ligi'ne veda etti. Adana Demirspor karşılaşması tek golle kazanıldı. Göztepe ile 2-2 berabere kalındı.
Fenerbahçe, geçen sezon Fred'in oynamadığı 16 mücadelede 4 yenilgi, 3 beraberlik almıştı.
Jose Mourinho'nun 'Fred'i çok özlüyorum' sözleri eleştirilmişti ama alınan sonuçlar, Portekizli'yi haklı çıkardı.
Brezilyalı futbolcunun sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçlarda Lille'e 2-1 yenilen Fenerbahçe, rövanşta 1-1'lik sonuçla Devler Ligi'ne veda etti. Adana Demirspor karşılaşması tek golle kazanıldı. Göztepe ile 2-2 berabere kalındı.
Fenerbahçe, geçen sezon Fred'in oynamadığı 16 mücadelede 4 yenilgi, 3 beraberlik almıştı.